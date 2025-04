MEO contra Kaiser por sueldo y rol en el Congreso: “Eres un vago mantenido por el Estado”

Guerra de Twits: MEO Arremete contra los hermanos Kaiser

MEO prende la mecha: «Kaiser, ¿Va a donar su sueldo? Ahh no, necesita cobrar plata del Estado»

El exparlamentario y excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (MEO) activó su artillería en redes sociales con emplazamiento directo al diputado Johannes Kaiser (PNL), apareciendo luego su hermano, Axel Kaiser.

Todo comenzó cuando MEO cuestionó en entrevista con El Desconcierto las motivaciones de los candidatos de derecha, afirmando que muchos ven las primarias como «un trampolín para el Senado». Pero no se quedó ahí. Lanzó un reto personal:

«Yo doné mi sueldo de diputado. ¿Kaiser va a donar su sueldo? Ah, no, necesita cobrar plata del Estado».

En entrevista con El Desconcierto, @marcoporchile acusó que las primarias son vistas por el sector como un trampolín para el Senado y fustigó a los candidatos de derecha. "Yo doné mi sueldo de diputado. ¿Kaiser va a donar su sueldo? Ah, no, necesita cobrar plata del Estado",… pic.twitter.com/uEWWnqe9pN — El Desconcierto (@eldesconcierto) April 5, 2025

La respuesta de Johannes Kaiser no tardó:

«A diferencia de MEO, yo no voy a dejar de hacer mi trabajo como diputado, por lo que creo tener derecho a conservar el sueldo. Con mi sueldo mantengo a mi familia. A mí no me mantiene mi mujer».

MEO Contraataca: «Eres un vago mantenido por el Estado»

Lejos de amainar, MEO subió el tono, acusando a Kaiser de «meter a la familia para esconder su falta de trabajo» y soltando una de sus frases más virales:

«Tu mayor aporte al Congreso fue proponer el día de la longaniza. No te metas con mi familia para esconder que eres un vago mantenido por el Estado. Dona tu sueldo como hice yo. Y cuando quieras te enseño a emprender, para que dejes de vivir del Estado».

Pero no terminó ahí. MEO aprovechó para cuestionar la misoginia de Kaiser:

« Nunca creí que fueras a donar el sueldo. Vives de esa política que denostas. Tampoco me sorprende tu misoginia. Yo vivo de mi trabajo. Estoy orgulloso de mi mujer. Es feo humillar a tu esposa diciéndole mantenida. Innecesario.».

Tu mayor aporte al Congreso fue proponer el día de la longaniza. No te metas con mi familia para esconder que eres un vago mantenido por el Estado. Dona tu sueldo como hice yo. Y cuando quieras te enseño a emprender, para que dejes de vivir del Estado pic.twitter.com/qbPw3HUOMi — Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) April 5, 2025

Video Parodia

MEO apareció en un video parodia preguntando:

«¿Habrá Kaiser escondido el pudor en el mismo lugar donde esconde sus proyectos de ley aprobados en beneficio de Chile?»

¿Habrá Kaiser escondido el pudor en el mismo lugar donde esconde sus proyectos de ley aprobados en beneficio de Chile? pic.twitter.com/JuOdW0TcX9 — Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) April 5, 2025

También Axel Kaiser

El hermano del diputado, Axel Kaiser, intentó sumarse al debate con un polémico tuit:

«A MEO lo mantiene Maduro».

MEO no se quedó callado, respondiendo:

« Al matón de tu hermano dile que él es el problema, que no te use a ti como hermano tonto para pelear conmigo. Podría responderte que a ti te financia Nicolás Ibáñez, un pinochetista que despidió a su hija por ser madre soltera. Prefiero que le digas a tu hermano que debatamos».

MEO también compartió un comentario de GROK sobre lo de Maduro, preguntado por una cuenta usuaria: y éste le respondió: “Hola @rod4lonso, el reclamo de que Marco Enríquez-Ominami (ME-O) tiene un «apoyo irracional» a Maduro parece exagerado. ME-O entrevistó a Maduro en 2017 y fue observador en las elecciones de 2024, pero sus declaraciones muestran una postura equilibrada, no de apoyo ciego. No hay evidencia reciente en @marcoporchile sobre esto. La intención detrás del rumor probablemente sea desacreditar a ME-O políticamente, usando la controversia de Maduro para polarizar opiniones en Chile”.