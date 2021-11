Messi admite que desea volver al FC Barcelona como secretario técnico

Hablando la posibilidad de volver al FC Barcelona, el delantero del París Saint-Germain, Lionel Messi, afirmó que estaría encantado de ayudar al club, durante una entrevista concedida al diario Sport.

«Siempre dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien», indicó Messi. Asimismo, el astro argentino recordó que siempre ha expresado su deseo de ayudar al Barcelona de darse las condiciones necesarias y admitió que le gustaría ser secretario técnico, pero no sabe si eso ocurrirá o no en el club catalán.

«Me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo», señaló el futbolista.

‘La Pulga’ también contó cómo ha sido su proceso de adaptación en el PSG y aseguró que todavía sigue acostumbrándose a los cambios. Igualmente elogió al club parisino y expuso las posibilidades de ganar la Liga de Campeones.

El 10 de agosto, el PSG anunció el fichaje de Lionel Messi. El acuerdo con el atleta se extiende hasta 2023.

