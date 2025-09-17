Metalengua lanza “Huaso Látex”, un atrevido EP dieciochero que fusiona folclore y vanguardia

Tras su exitosa gira por Europa y una comentada victoria en la Competencia Folclórica del Festival de Viña del Mar 2025, el dúo chileno Metalengua regresa para responder con música a las críticas sobre su propuesta artística. Los hermanos Pascal y Martín Torres estrenan su nuevo EP “Huaso Látex”, una audaz producción que redefine el folclore nacional.



El EP incluye tres potentes tracks que reinterpretan clásicos con un sonido contemporáneo. La banda le da una vuelta de tuerca a temas como “La Consentida” y “El Costillar” con ritmos de guaracha electrónica, mientras que “Cueca x Bulería” fusiona la tradición chilena con guiños de flamenco. Cada uno de estos sencillos viene acompañado de un videoclip dirigido por Jo Canales (Henko Films), quien anteriormente trabajó en las producciones de sus éxitos “Moneyman” y “Lokotron”.

Un diálogo entre tradición y vanguardia

“Huaso Látex” es una declaración de principios. Los artistas comentan que el EP nace de una profunda conversación con Maida Atria, hija de Jaime Atria, el autor original de “La Consentida”. “Ella, heredera de este gran legado folclórico, nos permitió usar la canción porque entiende que la tradición necesita renovarse y seguir creciendo para ser parte del repertorio del Chile actual. Para nosotros, esa conversación es el corazón de ‘Huaso Látex’”, comentan los hermanos.

En lo visual, el dúo entrega una estética única que fusiona el folclore y la estética disco/rave. El concepto central son sus reinterpretaciones de los tradicionales trajes de huaso, ahora transformados en atrevidas prendas de látex negro. Con este lanzamiento, Metalengua no solo busca un diálogo contemporáneo y bailable, sino que también reafirma su compromiso con el futuro de la música chilena.

Durante estas fiestas patrias, el dúo de hermanos se presentará en la Fonda Nómade (18 de septiembre, Matucana 100, Santiago) y en las Fiestas Patrias de Casa de Salud (19 de septiembre, Concepción).



Escucha «Huaso Látex» aquí.

Fuente: musicachilena.cl.