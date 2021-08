Michael Jackson sigue siendo un negocio altamente rentable para la industria del espectáculo

El legado musical y financiero de Michael Jackson está en auge 12 años después de su muerte, ocurrida el 25 de junio de 2009.

El patrimonio del músico ha generado 2.500 millones de dólares en ingresos 12 años después de su muerte, asegura una nota publicada por el diario venezolano El Universal.



El cumpleaños del llamado Rey del Pop, (29 de agosto de 1958) se recuerda con una serie de victorias judiciales que ponen fin a varios procesos legales, el estreno de un musical de Broadway y el retorno del espectáculo del Cirque du Soleil en su honor, tras una larga pausa debido a la pandemia.



Todos estos logros parecían imposibles. El documental de HBO Leaving Neverland (2019), de Dan Reed, planteaba acusaciones de abuso de menores. “Siempre fui optimista”, dice John Branca, el abogado que trabajó con Jackson y ahora se desempeña como coalbacea de su patrimonio. El optimismo estaba justificado. Se sucedieron varias decisiones judiciales posteriores que lo favorecieron y otras se desestimaron. El patrimonio se encuentra casi libre tras una docena de años de disputas.

El llamado Rey del Pop sigue generando recursos 12 años después de muerto. foto WEB.

Señalan que la prioridad es la reactivación del espectáculo del Cirque du Soleil, Michael Jackson: One, en el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. Su reapertura fue el pasado jueves 19, tras un cierre de casi año y medio debido al coronavirus. Por otro lado, el show de Broadway MJ: The Musical llegará en diciembre a Nueva York. “No es una mera representación cronológica de su vida, sino que se inspira también en su música”, puntualiza Branca.





Explica el periodista @aquilinojmata que el musical transcurre mientras el artista -encarnado por un actor y cantante emergente, escogido en un riguroso casting- se prepara para una gira y MTV quiere obtener una entrevista. A medida que se desarrolla la conversación, comienza a hablar sobre diferentes aspectos de su existencia, que luego se representan en escena. Los ensayos se reanudarán en septiembre y las funciones de preestreno comenzarán en diciembre.



Sobre Leaving Neverland, el albacea del rey del pop todavía no supera el disgusto que le produce hablar del tema. “Lamento que la prensa estadounidense no haya tenido el tiempo ni los medios para hacer la investigación correspondiente para descubrir qué era verdad y qué no”. Y asoma que la última demanda persistente del patrimonio, ahora en arbitraje privado, es una presentada por el mismo contra HBO por el documental.



Irónicamente, la victoria otorgada al patrimonio, en su caso fiscal, se debió en parte a que el juez estimó que el valor de la imagen de Jackson se había visto gravemente disminuido por tales acusaciones en el momento de su muerte, a pesar de que fue absuelto en un juicio en 2005 por abuso de menores.



Bajo la guía de Branca y el coalbacea, John McClain, el patrimonio de Jackson ha generado 2.500 millones de dólares en ingresos en los últimos 12 años, lo que lo mantiene como la celebridad fallecida con mayores ingresos anuales desde que murió el 25 de junio de 2009 de una dosis letal del anestésico Propofol.



Pero Branca refiere que la forma en que el legado musical de Jackson resuena a través de otros artistas puede ser su impronta más impresionante. Kanye West, Drake, Beyoncé, Usher, Justin Timberlake, Justin Bieber, Ariana Grande, todos apuntan hacia Michael. Su influencia es realmente enorme”.



