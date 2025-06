Michelle Bachelet: «El mejor rol que puedo tener es contribuir a la unidad del progresismo»

Michelle Bachelet prioriza la unidad del progresismo y se mantiene sin manifestar su opción en primarias: ‘Apoyaré al candidato que sea electo’

La expresidenta Michelle Bachelet acudió este domingo 29 de junio al Complejo Educacional de La Reina para emitir su voto en las primarias presidenciales del oficialismo. Tras sufragar, reafirmó su postura de no inclinarse por ningún candidato en particular, declarando: «Mi mejor rol, que sigo creyendo que es el mejor rol que puedo tener, es contribuir a la unidad del progresismo, y eso es lo que voy a hacer«. Sus palabras subrayaron su intención de actuar como articuladora en un proceso clave para la coalición.

Consultada sobre su posición de no haber explicitado su opción ante las cuatro candidaturas —Gonzalo Winter (Frente Amplio), Jeannette Jara (PC), Carolina Tohá (PPD) y Jaime Mulet (FRVS)—, Bachelet explicó que mantendrá su posición hasta que se defina un ganador. «Les dije que no iba a tomar bando de momento, pero ellos lo entendieron. Ya apoyaré a quien pase a las elecciones generales», aseguró. Además, recalcó la importancia de la jornada: «Es súper importante votar, es una oportunidad para que la gente dé su opinión».

La exmandataria también se refirió a su agenda internacional, que le impedirá involucrarse de inmediato en la campaña. «Todavía no he conversado con los comandos. He tenido muchos compromisos internacionales y, de hecho, hoy día mismo viajo fuera del país. Así que cuando vuelva, me pondré a disposición de la candidata o el candidato que salga electo», detalló. Su viaje posterga cualquier acción pública, pero reafirma su compromiso a largo plazo.

Las primarias, de carácter voluntario, buscan consolidar una alternativa frente a la derecha, que optó por no realizar este proceso. Bachelet, figura emblemática de la centroizquierda, insistió en la cohesión como estrategia para enfrentar las elecciones de noviembre.

Ver reporte de 24 Horas

Ver reporte de ADN Chile

Ver reporte de CNN Chile