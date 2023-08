Milei se inspira en Chile para su propuesta de reforma de la educación en Argentina

Javier Milei, el candidato ultralibertario de Argentina, tiene una propuesta para cambiar el sistema educacional de su país. Se trata de pagar directamente a los estudiantes mediante “cheques” o «vouchers», un sistema de subvención similar al de nuestro país, con la salvedad de que, en Chile, se le otorga directamente a los establecimientos educacionales y no a los alumnos.

“Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar”, afirmó en abril el precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien indicó que eliminaría la obligatoriedad y la gratuidad del sistema educativo actual.

En su lugar, propuso usar los “vouchers” o “cheques”, medida utilizada por algunos países, como Suecia, y que en Chile se implementó como subvención escolar.

La diferencia, es que en nuestro país, el monto se le otorga al establecimiento educacional por parte del Estado, mientras que el político argentino, plantea pagarlo directamente a los bolsillos de los estudiantes.

“El sistema de la obligación no funciona. Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. El tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta”, expresó el libertario, Javier Milei.

Y agregó: “¿El sistema como está ahora funciona bien? El 60% de los chicos de 10 años no lee ni entiende un texto y en Matemática estamos peor. En las pruebas PISA estamos pésimo y nos echaron por fraguar la muestra. Aún así dio mal”.

Para el candidato a presidente de Argentina, la manera de resolver la problemática educacional es a través de un sistema de “vouchers”.

Esta propuesta se trata de implementar una lógica de mercado en el sistema educativo, a partir de la cual la educación es vista como un bien y se busca financiar la demanda (los alumnos) en lugar de la oferta (las escuelas).

Bajo esta premisa, son los estudiantes los que reciben el dinero destinado a la educación y recaudado por el Estado a través de impuestos.

¿Cómo funcionan los “cheques”?

El presupuesto total se divide entre los niños en edad escolar, determinando así el valor de cada cheque. Las familias reciben estos “vouchers” con el objetivo de decidir cuál es la mejor institución para enviar a los menores.

A través de esta lógica de mercado, los colegios tendrán que competir entre sí para “atraer” a la mayor cantidad de alumnos posibles. Siguiendo esa línea de pensamiento, se cree que las escuelas se esforzarán para conseguir destacarse con respecto a la “competencia”.

“La educación es un desastre y el país un baño de sangre. Hay un Estado fallido que todo lo que hace lo hace mal. Las instituciones tienen que competir y ser buenas. Vas a tener educación pública y educación privada. La diferencia es que no vas a ser rehén del adoctrinamiento del Estado”, manifestó el ultralibertario.

“En el mundo ideal, vos podés tener un sistema de ‘vouchers’, vos estudiás y te doy los ‘vouchers»”, expresó Milei. Y agregó: “Yo te lleno una tarjeta para que vos pagues la institución a la que quieras ir. Podés ir a una de gestión estatal o privada. Elegís la que te de la gana”.

El origen de los “vouchers educativos” y su impacto

Este sistema educativo fue propuesto durante la década de los sesenta por el economista Milton Friedman como una alternativa liberal a partir de la cual se favorecería la elección de cada padre sobre la educación de sus hijos.

Con el paso del tiempo, distintos países implementaron esta medida con resultados variados. Algunos de ellos son, Nueva Zelanda, Dinamarca y Suecia, de acuerdo a lo informado por el medio trasandino, Perfil

Entre ellos destaca también Chile, con la salvedad en que aquí, el Estado subvenciona directamente a los establecimientos educacionales y no a los alumnos en sí.

Suecia fue el ejemplo que en el pasado usó Javier Milei para asegurar que “esto funciona”. Entre 2003 y el 2012, el país escandinavo fue obteniendo peores resultados a medida que pasaban los años. Sin embargo, en la última edición de los PISA estuvo entre los diez estados mejor situados y en el top cinco de Europa.

Esta no es la primera vez que el funcionario libertario propone un sistema de vouchers en lugar del modelo educativo actual. En ese sentido, en 2021 ya había criticado la situación de la Argentina en materia de educación, ante lo que destacó la alternativa de los cheques escolares.

“Todas (las escuelas) van a ser aranceladas, pero uno puede usar el voucher para ir a la que uno quiera, estatal o privada. Y en el proceso, todas las instituciones van a tener que competir y eso genera un mejor servicio”, mencionó en aquella oportunidad.

Además, explicó que “la sociedad decide que haya Estado, entonces se recauda el dinero para financiar la educación de todos, y ahí cada uno recibe un voucher, y con ese voucher decide libremente en qué institución estudiar”.

Por Ignacio Hermosilla

Fuente BioBioChile