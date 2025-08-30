Milei y su hermana apedreados en acto de campaña

La comitiva oficial se vio forzada a huir de la calle tras el masivo rechazo de la ciudadanía por el escándalo de corrupción que salpica al gobierno.

Durante la tarde del miércoles 27 de agosto, el presidente argentino, Javier Milei, junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fueron apedreados durante un acto de campaña en Lomas de Zamora, Argentina. El incidente ocurrió apenas tres minutos después de que la caravana oficial se pusiera en marcha, obligando a los funcionarios a huir del lugar. Incluso el diputado y aliado del mandatario, José Luis Espert, tuvo que escapar en una motocicleta.

El acto tenía como fin promover a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en la antesala de las elecciones del próximo 7 de septiembre, pero fue duramente criticado por la ciudadanía debido a que estaba financiado con fondos fiscales. La tensión del ambiente escaló cuando una multitud increpó al mandatario y a su hermana por las presuntas coimas que se habrían gestado en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un caso de corrupción que sacude a la administración y que se dio a conocer a través de audios filtrados de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, que acusan directamente a Karina Milei de estar involucrada en los hechos.

A pesar de los intentos de la comitiva de Milei por continuar con el evento en Lomas de Zamora , la situación se volvió insostenible cuando los manifestantes comenzaron a arrojar piedras contra los vehículos y funcionarios, obligándolos a suspender y a retirarse de forma abrupta. La frustrada caravana se suma a otros dos eventos suspendidos por la derrota en la Cámara de Diputados y la inclemencia del tiempo. La incapacidad de avanzar y la palpable hostilidad en las calles reflejan un creciente malestar social, el cual no perdona el uso de fondos públicos para fines partidarios en el contexto de grave crisis económica.

El presidente Milei se vio forzado a regresar urgentemente a la Quinta de Olivos junto a su hermana Karina. La respuesta popular es un claro indicio de la fractura entre el gobierno y parte de la población, que exige explicaciones por el escándalo y rechaza la forma en que el Ejecutivo utiliza los recursos del Estado.