Miles de profesores han fallecido esperando el pago de la deuda histórica

En 1981, cuando la dictadura transformó a los docentes en funcionarios municipales, les quitó el reajuste salarial que como funcionarios públicos les correspondía, reduciendo su salario de manera ilegal.

Durante años, las profesoras y profesores del país ganaron menos de lo que les correspondía e incluso ganaron menos de lo que ganaban unos años antes. Ese perjuicio salarial, por cierto, afectó directamente su calidad de vida, pero además afectó su cotización previsional y sus jubilaciones actuales, porque a muchas maestras y maestros se les impuso el traslado a las AFP.

La deuda histórica se trata de un daño material, concreto y permanente que tiene consecuencias hasta el día de hoy en profesoras de avanzada edad. Muchos de ellos han partido, con una eterna espera, han pasado diversos gobiernos y ninguno reparó luego de continuas mesas de trabajo. Hoy, existen nuevas esperanzas.

A fines de junio, la Directiva Nacional del Colegio de Profesores y Profesoras, se reunió con el Subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo, para abordar temas relacionados con la deuda histórica.

En la instancia, si bien se trataron temas sujetos a la heredabilidad de esta deuda, también se acordó que en el mes de agosto las y los profesores afectados podrán tener la posibilidad de revisar si están en la lista oficial que maneja el Gobierno.

A fines del año 2017 e inicios del 2018, la nómina que se manejaba sobre esta deuda consideraba a 14.263 profesores fallecidos y 61.990 vivos, sumándose en esos listados a 76.253 docentes afectados. Ver listado enero 2018.

Como todos los jueves y desde hace 15 años, un grupo de profesores se manifiesta en las afueras del Palacio la Moneda para exigir el pago de esta deuda, allí la profesora normalista, Patricia Garzo, en una reciente declaración cubierta por El Ciudadano, se indicó que la cifra de profesores a quienes se les debe reparar es más de 90 mil y que por la avanzada edad más las secuelas de la pandemia, el número de maestros fallecidos sería de unos 30 mil.

Testimonios de profesoras

El Ciudadano estuvo cubriendo una protesta frente al palacio presidencial exigiendo el pago de la deuda histórica. Patricia Garzo, profesora normalista explica que «hace 15 años que estamos aquí frente a La Moneda exigiendo el pago de nuestra deuda» Reportero: @CristianGarciaC

Patricia Garzo, profesora normalista explica que "hace 15 años que estamos aquí frente a La Moneda exigiendo el pago de nuestra deuda" Reportero: @CristianGarciaC pic.twitter.com/k8timoEp65 — El Ciudadano (@El_Ciudadano) July 21, 2022

Patricia Garzo señala “Soy profesora normalista, trabajé por más de 40 años como todas las profesoras que están aquí, somos del Colegio de Profesores y estamos luchando por el pago de la deuda que lleva ya 40 años y hace 15 años que estamos aquí frente a la Moneda todos los jueves exigiendo el pago de nuestra deuda”.

Agrega la profesora normalista: “Todos los gobiernos nos prometen que la van a cancelar pero no lo han hecho, sin embargo con este gobierno, tuvieron la deferencia de venir de venirnos a invitar a la Moneda, estuvimos conversando con ellos, nos han dado muchas esperanzas, estamos muy ilusionados, sabemos que el presidente quiere que salga antes de fin de año el decreto ya donde se cancele esta deuda, algo tan esperado”.

Señala asimismo: “Cuando empezó esta deuda éramos 94 mil y en el camino hay más de 30 mil profesores fallecidos (…) los colegas somos de muy avanzada edad. Nosotras somos las menores, las más jóvenes. Tenemos colegas de 90, de 100 años y que están ansiosas esperando el pago de esta deuda. Queremos por último vivir los últimos años de nuestra vida, una vida digna, donde no tengamos que estar pensando que no nos va a alcanzar la plata, que no nos alcanza para los remedios, que no nos podemos movilizarnos (…) casi todas tenemos 40 años de servicio, una vida entregada a la docencia. No estamos arrepentidas porque hemos sido felices, porque fuimos muy felices trabajando y a pesar de jubilar siempre seguimos pensando y donde estamos, somos profesoras y vamos a morir como profesoras”.

“Renació en mí la esperanza”

Diora Hernández Barría tiene 81 años.Es profesora normalista de Angol, quien reside desde hace años en la ciudad Temuco y comenta: “Muchos de mis colegas han fallecido con la esperanza de que alguno de los gobiernos pasados reconocieran esta deuda, pero ninguno se hizo cargo, a pesar de múltiples promesas”.

Agrega la profesora: “Para muchos el pago de esta deuda es una utopía, pero cuando veo que todavía hay profesores que se han organizado para seguir luchando y cuando supe que el actual presidente de Chile, al menos ha reconocido esta deuda y que existiría disposición para buscar cancelarla, renació en mí la esperanza”.

Finaliza: “Puede ser que antes de morir la reciba, aunque sea una parte de esta deuda”.

“Formo parte de ese gran grupo que comenzamos, pero del pequeño grupo que terminamos”

La profesora Ana María Veloso desde Santiago, comenta la situación: “Yo iba una vez a la semana para allá a preguntar qué va a pasar con esta deuda y uno iba en representación de otros, por aquellos que se murieron y que en estos momentos están por ejemplo en hogares, por los que no pueden decir nada, los que ya nada van a poder decir, porque nadie los representa y yo sin decirles iba por ellos”.

“A los maestros de vocación, nos echó a todos para la calle el señor Pinochet y los documentos siempre estaban guardados. En la contraloría General de la República, en el Ministerio de educación y en el Archivo Nacional o sea esa deuda no había porqué negarla, pero siempre se negó y siempre estuvieron guardados (los documentos) y yo les dije que mientras estuviesen guardados, les iba a seguir reclamando”

Ver video con su testimonio: “Soy Ana María Veloso Rivas y espero el pago de esta deuda histórica”.

Ver video CPP Mesa deuda histórica comienza a abordar detalles de la reparación y heredabilidad

