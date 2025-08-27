Militantes del Partido Nacional Libertario buscan demandar a su propio partido por inclusión de «octubristas»

El abogado Max Lobos y otros militantes del Partido Nacional Libertario arremetieron públicamente por supuestas candidaturas infiltradas, llamando a militantes a denunciar para “limpiar” al partido, catalogando de inoperante a la administración dirigida por Johannes Kaiser.
El Partido Nacional Libertario (PNL), liderado por Johannes Kaiser, está envuelto en una polémica a raíz de una publicación de la plataforma “X” del militante Maximiliano Lobos Lacoste. En su cuenta personal, Lobos arremetió con dureza contra la directiva del partido, a quienes acusa de permitir la inclusión de candidaturas «octubristas» en las nóminas parlamentarias, lo que, según él, va en contra de los principios fundacionales del partido.
El abogado no dudó en señalar a los responsables de la selección de nombres, calificándolos de «inoperantes» y acusándolos de «extrema negligencia» por dar cupos a personas que simpatizaron con el Estallido Social de 2019: “le deben una disculpa sin anestesia a la militancia y como sanción debieran ser apartados de sus funciones directivas de forma inmediata”, escribió, aludiendo al vicepresidente Hans Marowski.
La publicación de Lobos también llama a los militantes del PNL a enviar denuncias serias y documentadas de posibles infiltrados a un correo, exigiendo que no se haga de forma anónima, con el fin de hacérselas llegar directamente a Johannes Kaiser: «El proyecto histórico anti octubrista y anti violentista que se cristalizó en este partido tiene enemigos externos que buscarán infiltrarlo para destruirlo desde dentro», afirmó, enfatizando la importancia de proteger el ideario del PNL de lo que él asume como cualquier influencia contraria.
Este nuevo episodio de la crisis interna del Partido Nacional Libertario se suma a la carta firmada por 70 militantes que solicitaba a Kaiser retirar candidaturas ligadas al «octubrismo», mencionando específicamente a Constanza Flores Adrián. La respuesta de la directiva, a través de Hans Marowski, había sido un llamado a la unidad, repudiando los «ataques personales» y las divisiones. Sin embargo, esta intervención pública de Lobos parece agudizar la confrontación y ha sido ampliamente difundida en los círculos libertarios.