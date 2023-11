Minera genera polémica en Penco por eventual falta grave a la verdad: CORFO tuvo que desmentir supuesto “subsidio”

Corfo Desmiente Anuncio de Subsidio a Minera Aclara en Penco

La minera Aclara generó controversia la semana pasada al anunciar que había recibido un incentivo tributario de 2,1 millones de dólares por parte del Estado chileno para gastos de Investigación y Desarrollo (I+D) relacionados con su proyecto minero en Penco. Sin embargo, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), dependiente del Ministerio de Economía, desmintió estos dichos, aclarando que el incentivo se aplicaría únicamente en caso de ejecución del proyecto y validación de la declaración anual de impuestos, según informó el medio Resumen, desde la Región del Biobío.

El medio resumen, cuyo reportaje es escrito por J. Arroyo Olea, resalta que la minera Aclara, liderando un proyecto de explotación de tierras raras en Penco, anunció que CORFO había validado los gastos de I+D de su planta piloto y destacó la importancia del proyecto para la futura producción de tierras raras. La bonificación fiscal anunciada implicaba un descuento del 35%, equivalente a $1.832 millones o aproximadamente $2.1 millones de dólares, una vez que el proyecto estuviera en operación.

CORFO, en el comunicado público señalado, confirmó haber notificado a REE UNO SpA, hoy propiedad de Aclara, sobre la certificación del proyecto, pero subrayó que esto no incluía comentarios sobre la calidad o beneficios del proyecto. También aclaró que el beneficio tributario corresponde a un porcentaje de los gastos del proyecto y se haría efectivo mediante la declaración anual de impuestos, un proceso aún pendiente debido a la no ejecución del proyecto.

La entidad pública rechazó y lamentó la estrategia comunicacional de Aclara, considerándola una falta grave a la verdad. Destacó que la certificación no implica la entrega inmediata de un subsidio y no exonera a la empresa de cumplir con otras normas legales o administrativas. CORFO subrayó que no ha emitido juicio de valor alguno sobre el proyecto ni sus impactos.

En respuesta a la declaración de CORFO, Aclara emitió un comunicado enfatizando que en ningún momento declararon que la certificación correspondía a un «subsidio». Aclararon que tampoco se mencionó que CORFO se hubiera manifestado sobre la evaluación ambiental del proceso. La empresa expresó respeto por CORFO y valoró su labor en el fomento al desarrollo de proyectos de innovación.

Este episodio evidencia la controversia generada por el anuncio de Aclara, quien envió un comunicado público al medio Resumen, señalando que: «En ningún punto se declaró que la certificación recibida corresponde a un ’Subsidio’», además de plantear que «tampoco se mencionó que este organismo se haya manifestado sobre la evaluación ambiental del proceso».

Nota del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)

En el comunicado difundido el 15 de noviembre titulado “Aclara announces R&D tax rebate from the government of Chile”, Aclara Resources informó que su subsidiaria REE UNO SpA, que posee el 100% de participación en el Módulo Penco, recibió una devolución de impuestos de aproximadamente US$ 2,1 millones de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), por gastos de Investigación y Desarrollo relacionados con la instalación y operaciones de la Planta Piloto.



(Encabezado del informe con fecha 15 de noviembre enviado por Aclara Resources a SEDAR y medios de información financiera)

Más adelante este texto señala que la devolución de impuestos otorgada por CORFO cubre los gastos de construcción y operación de la planta piloto por un monto máximo de CLP$ 5.234 millones (aproximadamente US$ 6,0 millones). La rebaja tributaria incluye el descuento del 35% (CLP$ 1.832 millones o aproximadamente US$ 2,1 millones) de dichos gastos aprobados del pago del Impuesto a la Renta una vez que el Proyecto esté en operación. Este beneficio se suma al escudo tributario del 27% generado sobre el 65% restante de dichos gastos (CLP$ 919 millones o aproximadamente US$ 1,1 millones).

Este informe de Aclara fue registrado el 15 de noviembre en SEDAR, el sistema nacional de administradores de valores canadienses, que todos los participantes en el mercado utilizan para presentaciones, divulgación, pagos y búsqueda de información en los mercados de capitales de Canadá.

En el plan de atraer accionistas ante el “beneficio” gubernamental a su proyecto, Aclara envió además el mismo reporte a medios de información financiera tales como Yahoo Finance, The Fly, WallStreet Online, Investors Observer, Proactive Investors, Junior Mining Network, Mining Stock Education, Green Stock News,

Benzinga, Accesswire, Morningstar, Finance Sunnyvale y The Big Spring Herald.

