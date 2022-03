Ministra de Justicia se reunió con mujeres privadas de libertad para dialogar sobre derechos y defensa de género

Durante la mañana del día de hoy, la recién asumida ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, participó de un diálogo sobre derechos y defensa de género con cerca de 30 internas privadas de libertad del Centro Penitenciario Femenino (CPF). En la actividad también participaron el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo; el Defensor Nacional, Carlos Mora; y el director nacional de Gendarmería, Christian Alveal,

Las internas fueron invitadas a formar grupos de diálogo que fueron guiados por defensores penitenciarios y abogados del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría Nacional. Estos últimos recogieron sus consultas con el compromiso de darles respuesta en el corto plazo.

“Créanme que vamos a seguir trabajando con mucha fuerza para que las condiciones carcelarias de todas las personas privadas de libertad -hombres y mujeres- mejoren no sólo en el sentido de su habitabilidad. Tenemos un fuerte compromiso con los derechos humanos y no sólo de quienes estén fuera de estos recintos, sino que estas garantías deben ser garantizadas para todos y las personas privadas de libertad no pierden sus derechos”, señaló la ministra Ríos.

Al mismo tiempo, expresó que el actual Gobierno tendrá una agenda con “mirada feminista” para corregir la desigualdad en todos sus ámbitos. Comprometiéndose con la creación de un programa, en materia de justicia y carcelaria, que permita mejorar al actual sistema de acceso a la justicia.

Por su parte el Defensor Nacional enfatizó en que solo el 17% de las personas que ingresan al sistema penal corresponden a mujeres, mientras que los delitos por los que en su mayoría son imputadas corresponden a tráfico de drogas, robos y lesiones. De los cuales, los dos primeros guardarían relación con la necesidad de subsistencia y mantención de sus familias.

“Sabemos cuáles son sus preocupaciones, sabemos que ustedes tienen derechos y que al estar privadas de libertad sólo pierden el derecho a estar en un medio libre, pero no a perder la dignidad. No es posible que alguna de ustedes se muera por no tener atención médica”, expresó Mora.