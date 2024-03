Ministra Jara advierte que si todo el 6% extra se va a las AFP «las pensiones van a subir en 25 años más»

En el marco de la reanudación de la discusión de la reforma previsional en el Senado, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, planteó que la fórmula de distribución de la cotización extra en 4% para cotización individual y 2% a un seguro social, “es una posibilidad”, pero advirtió que esto podría significar “dejar atrás beneficios” para los jubilados actuales, en particular para las mujeres.

La secretaria de Estado aseguró que “si el debate se lleva a que todo el aporte del empleador vaya a la capitalización individual-distribución de la cotización extra en 4% individual y un 2% para seguro social- eso sería muy complejo porque significaría que las pensiones subirían hasta 25 años más“.

En diálogo con el programa Primera Pauta, señaló que «lo que va a pasar si el 6% va completo a la cotización individual, es que las pensiones van a subir en 25 o 20 años más. Los que hoy están jubilados les va a subir cero, y los que se van a jubilar en los próximos años, el impacto de ese 6% es marginal porque el ahorro previsional es de largo plazo».

“Entonces la pregunta es si queremos subir las pensiones ahora o después de 20 años”, afirmó.

Jara subrayó que «todas aquellas personas que bordean los 50 años, los 45 o los 42 años se demorarían mucho más en acumular individualmente en su cuenta que obteniendo los beneficios del Seguro Social, para subir el monto de su pensión. En esa tarea estamos», consignó Copano News.

La ministra insistió en la necesidad de que se fortalezca el diálogo entre el oficialismo y la oposición para llegar a un acuerdo “que destrabe este tema que ha estado pendiente por más de una década en el país”.

También indicó que el Presidente Gabriel Boric ha instruido tener apertura “para buscar fórmulas que nos permitan subir el monto de las pensiones, que es el objetivo de esta reforma previsional”.

Consultada por las críticas de la derecha a la propuesta del Gobierno, Jara sostuvo que “si la oposición tiene otra propuesta que nos permita subir más las pensiones, bienvenida sea” y criticó a la derecha recordando que “cuando han planteado subir las pensiones solo vía PGU, a la vez se oponen a financiar vía impuestos ese aumento de PGU”.

La ministra del Trabajo comentó que “con el 3% -a seguro social- se financian beneficios de género y 1 UF por cada 10 años cotizados”.

Al ser consultada por la fórmula planteada por algunos senadores oficialistas, de una distribución 4-2, Jara indicó que “la pregunta es qué piensa la oposición de aquello. Hacer un 4-2 significaría dejar algún beneficio atrás, por ejemplo, el apoyo a las mujeres“.

“Si hay una posición mayoritaria en el Congreso que avance, aunque sea con la garantía para los actuales jubilados, entonces es una posibilidad. Pero significa dejar atrás la diferenciación entre hombres y mujeres”, sostuvo.

Sobre las negociaciones en el Senado, la titular del Trabajo destacó que “el Gobierno ha cedido, cedió del 6% al 4% y del 4% al 3%. El tema es que la oposición se ha alejado (…) aquí se necesita voluntad política para que haya un acuerdo. Los datos están, son los que son”.

En la misma línea, criticó a la oposición por lo que, a su juicio, es una negativa de entregar opciones de financiamiento para subir las pensiones actuales.

“Si uno dice, queremos subir las pensiones -solo PGU- pero rechaza la reforma tributaria, ahí hay un contrasentido importante“, argumentó en la entrevista con Primera Pauta.

“Nosotros hemos estado abiertos todo este tiempo a que se hagan propuestas, pero lo que se ha hecho hasta este momento desde la oposición son propuestas de gasto, no de financiamiento“, acotó.

“Entonces, aumentamos la PGU, pero no hay financiamiento. Mejoramos pensiones, pero no hay seguro social, entonces las vamos a mejorar, pero en 25 años más. Yo espero que esto no sea por un gallito político porque la gente no puede seguir esperando“, cerró Jara.

Sigue leyendo: