Ministra Jara responde al senador Moreira por el Dia del Completo: «Lo que si va primero es mejorar las pensiones»

Además de saber qué día cae en el calendario el 18 de septiembre, nuestros respectivos cumpleaños y uno que otro feriado importante, todo chileno de bien tiene marcado el 24 de mayo: El Día del Completo.

Y es que el completo no necesita presentación, es parte de nuestra idiosincrasia, es motivo de reunión, celebración, etc., su multifuncionalidad le permite comerlo como desayuno, almuerzo u once.

Sin embargo, al parecer también es motivo de acuerdos. El día de ayer, el senador Iván Moreira (UDI) invitó con motivo del Día del Completo, al presidente Boric e incluso a la ministra Vallejo, a «disfrutar un completito y hablar de previsión, seguridad, cambios al Sistema Político… agenda abierta», señaló vía «X»

Mañana: Día Nacional del Completo.Q tal @GabrielBoric si nos juntamos al mediodía para disfrutar un completito? y hablar de #previsión #seguridad, cambios al sistema político…agenda abierta. Y si le parece, nos acompañe @camila_vallejo, así tb hablamos de su #cuentapublica😃 pic.twitter.com/kTY6aJvnee — Iván Moreira Barros (@ivanmoreirab) May 23, 2024

Moreira se ha convertido en alguien «querido» por parte del oficialismo. No es raro leer tuits en apoyo al Presidente o refutar a sus pares de Chile Vamos, es decir, poco a poco se ha ido posicionando en el centro.

No obstante, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se unió a la conversación y refutó el completo de referencia que adjuntó Moreira. «Se me hace que ese completo está al revés, la mayo va arriba, al último, y bueno no entraremos en discusión sobre si la palta o el tomate va primero«.

Finalmente, la titular del Trabajo agregó que «pero lo que sí ambos sabemos que va primero, es mejorar pensiones… sólo diré que estamos frente al Dominó«

Senador @ivanmoreirab se me hace que ese completo está al revés, la mayo va arriba al último, y bueno no entraremos en discusión sobre si la palta o el tomate va primero.

Pero lo q sí ambos sabemos que va primero, es mejorar pensiones… solo diré q estamos frente al Dominó 👀 https://t.co/j0DnHOX0bR — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) May 24, 2024

¿Crees que se reúnan?