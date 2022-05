Ministra Jeanette Vega se desdice: «No cabe hoy hablar de presos políticos»

Fotografía: Jeanette Vega | Agencia Uno

La ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, ha protagonizado una polémica durante las últimas horas respecto al tema de las y los presos políticos en Chile.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, publicado la madrugada de este lunes la ministra salió a «aclarar» sus declaraciones emitidas el domingo en el programa «Tolerancia Cero» de CNN, donde aseguró que en Chile «existen los presos políticos». «La realidad es la realidad. Efectivamente nosotros tenemos presos políticos y efectivamente, no todos, pero algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios son básicamente presos políticos», agregó la secretaria de Estado en la emisora trasnacional.

#ToleranciaCero | Ministra Jeanette Vega: "Algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios son básicamente presos políticos".



Sin embargo, los dichos de la ministra no fueron sostenidos ni por 24 horas. A través de su cuenta de twitter Vega «rectificó» sus expresiones señalando que «hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido no cabe hoy hablar de presos políticos», escribió la titular de Desarrollo Social. Y agregó: «Debí diferenciar y evitar mal entendido».

Las declaraciones de Jeanette Vega llamaron la atención debido a que contrastaban con la última postura del Gobierno del Presidente Gabriel Boric sobre el tema, ya que tanto el ministro Giorgio Jackson como el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, habían asegurado que en Chile no existían presos políticos.

Tanto los dichos de Jackson como los de Monsalve generaron discrepancia e incluso indignación en parte de la población. Distintas organizaciones de DD.HH abogan, con amplios fundamentos y antecedentes, sobre la existencia de la prisión política en Chile, y su alza desde el 18 de octubre de 2019.

Los dichos y contradichos de la ministra Vega han generado una ola de reacciones, tanto a favor como en contra. La polarización entre quienes sí consideran la existencia de la prisión política en Chile y quienes no es innegable, y forma parte de un debate todavía abierto para la población.

Y, pese a que el gobierno de Gabriel Boric se ha esforzado en negar la prisión política en Chile desde que asumieron como nueva administración, todavía existen amplias discrepancias desde la academia, movimientos sociales y ciudadanía independiente.

Ministra @jeanvegamorales usted está en lo correcto. En Chile sí hay presos políticos. No acepté que la presionen quienes quieren negar una realidad dolorosa, pero que es necesaria de reconocer para poder superarla. https://t.co/40yaxqw2z3 — Claudio Nash (@cnashr) May 16, 2022 Claudio Nash, doctor en Derecho y especialista en DD.HH.

Ministra de Desarrollo Social (!) anunciando que el gobierno interpondrá querella contra Héctor Llaitul x sus últimas afirmaciones en la prensa.

Ah, y luego dice que no hay presos políticos. — Coihues y Hualles (@CoihuesyHualles) May 16, 2022

Que pena la gente que le creyó a Boric sobre la liberación de los presos políticos. Primero porque siempre nos trataron de delincuentes comunes, nunca nos vinculan a un contexto político social, quedó demostrado en el blindaje a Piñera cuando fueron diputados. (Sigue) — Ale Sophia #CárcelAPiñera (@alesophiaDG) May 14, 2022