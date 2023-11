Ministro de Justicia carga contra Colo-Colo por caso Jordhy Thompson: Está «completamente» al debe en su respuesta

El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que Colo-Colo está “completamente” al debe en su respuesta al caso de violencia intrafamiliar que involucra al jugador Jordhy Thompson.

Cabe recordar que el futbolista está en arresto domiciliario nocturno y se encuentra con arraigo nacional tras ser formalizado tras ser imputado por los delitos de homicidio frustrado y desacato, luego de agredir a su expareja.

A juicio del secretario de Estado, las señales emitidas por el club de Macul no han sido lo suficientemente claras y contundentes, especialmente en lo que respecta a condenar categóricamente la conducta del jugador.

«En este caso, no sólo respecto de la situación que le afecta a él, sino que la manera en cómo las instituciones, porque son más que un club deportivo, también son instituciones sociales, por lo tanto, la forma como reaccionan frente a la gravedad de los hechos también da una señal a a la sociedad, en este caso a los afiliados al club», planteó en entrevista con El Desconcierto.

El ministro se refirió a la responsabilidad social de Colo-Colo y subrayó la necesidad de que el fútbol asuma un papel activo en la condena de actos violentos, especialmente cuando involucran a figuras públicas vinculadas a los clubes.

«En el caso de figuras públicas, además de instituciones de esas características como los clubes deportivos que además tienen mucho arrastre en la sociedad, el rol simbólico que cumplan, pero también la reacción adecuada es clave para valorar y reprobar colectivamente cuando hay hechos graves de estas características», dijo.

Al ser consultado sobre la actuación de la dirigencia Colo -Colo, respondió que el club está “completamente” al debe en su reacción frente a este lamentable episodio.

«Creo que este es el momento en que el fútbol entienda que cumple un rol, si tienen todo un rol formativo, no sólo formativo, el deporte también representa ciertos valores, es clave entonces lo que ellos dicen y lo que no dicen. Lo que dejan de decir es tan importante como lo que dicen y sobre todo en instituciones que tienen ese impacto en la sociedad», enfatizó Cordero.

Cabe recordar que el pasado jueves 23 de noviembre, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se pronunció sobre «posibilidad» de que el jugador abandone el territorio chileno ante las posibles ofertas de fichaje desde el FC Orenburg de Rusia y un sondeo del Emelec de Ecuador y recordó que se encuentra en arraigo nacional.

«Los contratos entre privados, como lo son los contratos de fútbol, no están por encima de la ley. Existiendo una medida de arraigo nacional, simplemente la persona no puede salir del país. (El cambio de dependencia) no extingue la responsabilidad penal», dijo.

Asimismo, agregó que la condición de futbolista de Thompson «no lo hace estar por encima de la ley vigente».

«Existiendo arraigo nacional, aunque sea el Real Madrid, no se puede salir del país», indicó la secretaria de Estado.

Al ser consultado sobre este punto Cordero respondió: «Creo que la ministra Orellana ha sido clara en ese sentido, ha sido clara en la responsabilidad que tienen las figuras públicas, pero sobre todo las instituciones sociales como los clubes deportivos».

