Ministro de la Defensa venezolano respondió al Presidente Duque

Caracas.- El ministro del poder popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, salió al paso a las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, quien calificó de «tragedia continental» el diálogo entre sectores de la oposición y el gobierno legítimo y constitucional de Venezuela.

El ministro Padrino denuncia injerencia de parte del presidente Duque.



Duque publicó en la red social Twitter que cualquier acuerdo sin llegar a las elecciones presidenciales «perpetuarían la dictadura» y seguiría incrementando el flujo migratorio, trayendo consigo miseria y pobreza.

Respecto a eso, Padrino López denunció al mandatario colombiano de pretender frustrar el diálogo y no querer que se consolide la paz en Venezuela. El militar expresó que el problema es político y por tanto debe resolverse de forma pacifica y por parte de los mismos venezolanos, en contraposición a los intentos de injerencia e incursión violenta (incluso de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro Moros) que Duque y sus aliados a nivel regional han querido imponer en nuestra Patria. Aseguró además que al gobierno de Colombia y en especial al presidente Duque, no le conviene la consolidación de la paz porque Estados Unidos, una vez solventada la dualidad de poder en Venezuela, tendrá que voltear la mirada en América Latina a problemas de mayor relevancia como el narcotráfico y ahí Colombia (y en particular el gobierno de turno) quedaría nuevamente en el ojo del huracán.

Padrino adicionó que parte de los acuerdos anunciados por la plataforma unitaria y el gobierno legítimo en el escenario de México, constituyen un camino franco al reconocimiento de las instituciones públicas y regreso al sendero de la democracia, camino en el cual los venezolanos nunca desearon abandonar.

Iván Duque cree que la migración generará miseria al continente

También te puede interesar: