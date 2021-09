Ministro envía a la Suprema Corte de Brasil recurso contra Bolsonaro por homofobia

Un ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil envió este martes un recurso a Suprema Corte de Brasil contra condena a la que fue juzgado el actual presidente de ese país, Jair Bolsonaro por declaraciones homofóbicas.

El magistrado Ricardo Villas Bôas Cueva estipuló que el Tribunal Supremo definiera la condena que exige al magistrado cumplir con un pago como condena por comentarios homofóbicos.

En 2015, cuando aún no era presidente, Bolsonaro tuvo que pagar cerca de 30.000 dólares por declaraciones homofóbicas cuando dijo en televisión que “no estaba en riesgo de tener un hijo gay porque era un padre presente”.

Brasil, Estados Unidos y México ocupan los primeros lugares de crímenes de odio contra personas #LGBT el mundo, según datos de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil. 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇧🇷🇺🇸🇲🇽🖤😭#NoMásHomofobia #NoMásLesbofobia #NoMásBifobia #NoMásTransfobia pic.twitter.com/zqVjxoSJAv — Fuera del Clóset A.C. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@FueraCloset_AC) February 3, 2021

Pocos días después el Niterói Diversity Group, el Cabo Free Group for Homosexual Awareness and the Fight Against Homofobia y el Rainbow Group for Awareness comenzaron acciones judiciales contra el entonces diputado federal.

Luego de ser sentenciado, la defensa de Bolsonaro apeló argumentando que su estaba protegido por la denominada inmunidad parlamentaria que impide juzgar a diputados, senadores por manifestar ideas relacionadas con el mandato. Tiempo después la Procuraduría General de la República de Brasil rechazaría la apelación.

Más de 150 personas transgénero fueron asesinadas en Brasil hasta septiembre de 2020. Brasil tiene los niveles más altos de violencia contra los transexuales en el mundo según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

Cortesía de Telesur

Te podría interesar

Bolsonaro llama a sus seguidores a «tener calma» tras sus discursos incendiarios