Ministro Figueroa defiende regreso a clases presenciales pese a cuestionamientos sobre su poca autocrítica en el manejo de la pandemia

Esta mañana, el ministro Raúl Figueroa [verbo] las medidas implementadas desde el Mineduc para el manejo de la pandemia y el desarrollo del año escolar. En el matinal de Chilevisión, Figueroa comentó que “es importante para los niños hacer ese esfuerzo del regreso a clases presenciales.”

El ministro de educación argumentó que el “85% de los profesores ya tiene su segunda dosis y han pasado los 14 días que deben esperarse para tener la inmunidad de la vacuna», razón por la que la reapertura de colegios se mantendrá para todos los colegios desde fase 2 en adelante.

Esto pese a que hace pocos días el Colegio Médico reafirmó su rechazo al inicio de clases presenciales en fase 2 debido a que no están las condiciones epidemiológicas para ello.

Tanto Julio César Rodríguez como Monserrat Álvarez cuestionaron al ministro Figueroa por su postura y la falta de autocrítica del Mineduc con la forma en la que se ha implementado la realización del año académico y el regreso a clases presenciales.

Los periodistas le recordaron al ministro que cuando él quería que las clases presenciales se retomaran en marzo, los profesores aún no se habían vacunado y le preguntaron si esa decisión fue apresurada.

Figueroa se defendió asegurando que “el consenso en esto es que (la vacuna) no era una situación indispensable” y que “lo que muestran los datos es que todos los establecimientos que abrieron a partir de marzo lo hicieron cumpliendo las medidas de seguridad que se habían establecido, y tuvieron, desde el punto de vista sanitario, buenos resultados.”

Sobre la vacunación, comentó que la vacuna “no era indispensable en ese momento”, y que con el avance de la segunda dosis en los docentes, “si en su momento eso generaba una inquietud, esa inquietud está, hoy día, despejada.”

El titular de Educación continuó asegurando que “sólo en el 2,95% de los colegios que abrieron hubo brote de COVID, y fueron pocos casos, tampoco es que se plagó el coronavirus en todo el establecimiento” y que, por todo eso, las decisiones “se han tomado de manera correcta.”

Desde el Colegio de Profesores, criticaron nuevamente el retorno a la presencialidad promovido por el ministro Figueroa. “Mientras no estemos en fase 4, mientras no tengamos la inmunidad de rebaño, mientras no avancemos efectivamente en condiciones de seguridad para nuestros estudiantes y para las comunidades educativas, no es posible volver a clases presenciales”, aseguró Carlos Díaz, el presidente del gremio.