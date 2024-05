Ministro Montes informa que el 76% de las viviendas de emergencia han sido rechazadas por los propios damnificados de los incendios de Valparaíso

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió este domingo al plan de reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales que devastaron la región de Valparaíso en febrero de este año, los cuales dejaron 135 personas fallecidas y miles de viviendas destruidas.

En entrevista con Estado Nacional en TVN, Montes fue consultado respecto a un reportaje de La Tercera que reveló que el plan de reconstrucción diseñado por el Ejecutivo lleva apenas un 6% de avance.

Ante esto, el secretario de Estado informó que el Gobierno ha entregado 1.682 viviendas de emergencia a las familias afectadas, pero que 1.280 de éstas no fueron aceptadas por las familias «por distintas razones».

«Tengo información que, en algunos casos, dicen que si aceptan la vivienda no les van a seguir dando el subsidio de acogida. Otros dicen que, si aceptan la vivienda de emergencia, no van a poder construir sus casas porque el sitio no les da para las dos. (…) A lo mejor a la gente no les gusta», señaló.

Respecto a las características que tienen las viviendas de emergencia entregadas por el Gobierno, Montes señaló que «el 69% tiene electricidad, el 62% tiene agua y el 63% tiene red sanitaria. (…) Esto no fue nunca así en ninguna reconstrucción».

Finalmente, el ministro de Vivienda aseguró que el plazo de entrega de viviendas definitivas podría oscilar entre los dos y tres años «dependiendo de las características de las casas».