Ministro Pizarro invita a gran fiesta ciudadana: «Chile vive la inclusión con los maravillosos Juegos Parapanamericanos Juveniles»

Jaime Pizarro, ministro del Deporte: “Invitamos a la gente a ver estos maravillosos Juegos Parapanamericanos Juveniles”

El secretario de Estado comenzó el sábado en el Tenis en Silla de Ruedas en el Club Providencia y siguió en el Gólbol en el Estadio Nacional.

La máxima autoridad del deporte nacional, el ministro Jaime Pizarro, llegó temprano este sábado 1 de noviembre a presenciar el inicio del Tenis en Silla de Ruedas, con sede en las canchas de arcilla del Club Providencia, en el marco de los Juegos Parapanamericanos Juveniles iniciados el día anterior y que terminarán el domingo 9 de noviembre.

Y en ese lugar señaló que “estamos muy contentos porque las competencias han comenzado muy bien. Ahora estamos simultáneamente con el Tenis en Silla de Ruedas, con el Para Tenis de Mesa en Rengo y con el Gólbol en el Parque Estadio Nacional, para cerrar la jornada con el Básquetbol 5×5”.

El ministro del Deporte enfatizó que “tendremos casi mil atletas en trece deportes y catorce disciplinas… Estamos recién empezando y extendemos la invitación a la gente para que vea en terreno estos maravillosos Juegos, que significan para nuestros atletas el lindo desafío de representar al país”.

El secretario de Estado añadió que “Chile ahora de nuevo es sede de un evento internacional con estos Parapanamericanos Juveniles, lo que este año ha sido un hábito maravilloso tras la Copa América Femenina de Básquetbol, el Mundial Sub 20 de Fútbol Masculino y el Mundial de Ciclismo en Pista”.

Respecto del actual evento, el ministro Jaime Pizarro destacó el hecho de que “cada vez más gente se une a esta fiesta Parapanamericana, basada en la inclusión y que genera convivencia e integración, lo que es algo muy valioso y sigue la línea trazada en los Juegos de Santiago 2023”.

Seguir las informaciones del momento a momento en el siguiente enlace: