Mon Laferte afirma que sería lamentable para Chile un presidente ligado al pinochetismo

Mon Laferte sobre política en Chile: “Sería lamentable un presidente ligado a Pinochet”

Mon Laferte, la multifacética artista chilena radicada en México, brindó una entrevista exclusiva con The Clinic, donde detalló sus próximos proyectos, desde su debut en el teatro musical con Cabaret hasta su noveno disco, Femme Fatale, inspirado en el jazz. Sin embargo, más allá del arte, no eludió hablar de política: «Sería lamentable que Chile tuviese de presidente o presidenta a una persona que haya estado ligada a Pinochet«, sentenció.

La cantautora, ganadora de cinco Latin Grammy, se prepara para encarnar a Sally Bowles en la versión mexicana del clásico de Broadway, un desafío que la tiene «nerviosa pero feliz». «No soy la creativa aquí, soy intérprete. Eso me obliga a soltar el control», confesó. La obra, que se estrenará en julio, la conecta con su pasado: a los 19 años ya cantaba Life is a Cabaret en el programa Rojo. Ahora, promete una Sally «tatuada y suicide», fiel a su estilo.

En paralelo, Mon Laferte afina Femme Fatale, un disco que mezcla pop y jazz, y que define como su trabajo «más detallista». «Soy muy autocrítica; nunca siento que algo está increíble», admitió. Pero su creatividad no se limita a la música: la pintura y el bordado son pilares de su expresión. Tras exposiciones en México, Chile y Guadalajara —donde dialogó con la obra de Violeta Parra—, reflexionó sobre las críticas a su incursión en las artes visuales: «El arte no tiene por qué estar encerrado en una élite».

Radicada en México desde hace una década, la artista confesó su anhelo de volver a Chile: «Cada vez quiero quedarme más tiempo». Valparaíso es su lugar soñado: «Me veo caminando por los cerros, pintando». Aunque reconoce que su relación con el país fue compleja —marcada por una infancia difícil y su salida «con el corazón roto»—, hoy valora la conexión con su tierra.

Sobre la actualidad política chilena, Mon Laferte no se guardó opiniones. «Hay una polarización tremenda. El fanatismo es más alto que nunca«, señaló, atribuyendo parte del problema a los algoritmos de redes sociales. «Si eres facho, el algoritmo te vuelve más facho», ejemplificó. Y aunque admitió no estar siempre informada, aseguró votar desde el extranjero: «Mis ideas políticas no son un misterio».

La frase que resonó llegó al hablar de las próximas elecciones presidenciales, sin mencionar a Matthei, Kast o Kaiser, señaló: «Sería volver a lo mismo: polarizar y meter el dedo en la herida», dijo sobre la posibilidad de un mandatario vinculado al pinochetismo, reflejando su compromiso con la memoria histórica.

Entre ensayos, grabaciones y exposiciones, Mon Laferte sigue reinventándose. «No separo mis disciplinas. Soy artista», afirmó. Y aunque el escenario y el taller son sus refugios, Chile sigue en su horizonte: «Puede que pase. No sé cuándo, pero puede que pase». Una promesa que, como su arte, mezcla vulnerabilidad y fuerza.