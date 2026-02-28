Mon Laferte en lo más alto: Recuerdan día que fue calificada en Rojo de desafinada, poco sentida y de no entender

Mon Laferte silencia las críticas del pasado a punta de récords: Gaviota de Platino en Viña, 5 Grammy Latinos y una histórica convocatoria de 150 mil personas en Veracruz

En un giro del destino que parece sacado de una de sus canciones, la consagración internacional de Mon Laferte (Monserrat Bustamante ), ha venido acompañada del reflote de un incómodo pasado. Durante su histórica presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, donde recibió la Gaviota de Platino, resurgieron en redes sociales los videos de sus inicios en el programa «Rojo, Fama Contrafama». En las imágenes, donde le señalaban de haber desafinado, y en el caso de Jaime Coloma, de tener una interpretación «poco sentida», a lo que la joven Monserrat Bustamante respondió con inseguridad, recibiendo un irónico: «Qué bueno que tengas esa capacidad de autocrítica, porque vas a llegar muy lejos».

Sin embargo, aquellas críticas públicas no fue lo más oscuro que la cantante vivió en el programa. En su documental de Netflix «Mon Laferte, te amo» (2025), la artista reveló que durante los cinco años que duró su participación en «Rojo» sufrió un sistemático acoso por parte del productor musical Jaime Román. «Cada vez que lo veía me estaba acosando. Eso, para mí, fue lo peor que me pasó en Rojo», confesó en la cinta, denunciando además que la producción del espacio de TVN no tomó cartas en el asunto cuando ella alertó de la situación .

Lejos de aquel escenario adverso, la cantante nacional ha escalado hasta la cima de la industria musical. Radicada en México, Mon Laferte no solo ha conquistado cinco Grammys Latinos, sino que acaba de inscribir su nombre en los libros de récords. El pasado 17 de febrero, en la clausura del Carnaval de Veracruz 2026, la artista convocó a entre 100 mil y 150 mil personas, estableciendo un nuevo récord de audiencia para un show en solitario en dicha ciudad, un emotivo regreso al lugar que la vio consolidar su carrera.

El broche de oro a este momento de consagración lo puso el Festival de Viña del Mar 2026. Su presentación en la Quinta Vergara no solo fue aplaudida por la crítica y el «monstruo», sino que marcó un hito en la televisión chilena. Con un peak de más de 2,7 millones de espectadores, su show se convirtió en lo más visto en la TV chilena desde abril de 2025, y la entrega de la Gaviota de Platino —máximo galardón del certamen— fue el instante más sintonizado de la noche .

Mientras los fanáticos celebran el triunfo de la artista y llenan las redes de memeas comparando las críticas del pasado con sus logros actuales, Jaime Coloma ha roto el silencio para aclarar que «nunca dijo que no iba a triunfar» y que se alegra de sus reconocimientos.

Hoy, Mon Laferte es la artista chilena más relevante de su generación.

Mira la selección sobre el hecho que ocurrió en Rojo y que se convirtió en tendencia en redes sociales:

