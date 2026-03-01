“Moralmente inaceptable”: Comunidad Palestina en Chile rechaza eventual designación de Gabriel Zaliasnik como embajador en Israel

La Comunidad Palestina de Chile expresó su más enérgico rechazo ante una eventual designación diplomática por el Gobierno electo de José Antonio Kast, acusando posturas contrarias al derecho internacional y a la política histórica chilena sobre el territorio palestino ocupado. Advierten conflicto de interés, normalización de asentamientos y un giro inaceptable en política exterior. Afirman que de confirmarse tal designación, sería “una decisión políticamente provocadora, jurídicamente incoherente y moralmente inaceptable”.

“Moralmente inaceptable”: Comunidad Palestina en Chile rechaza eventual designación de Gabriel Zaliasnik como embajador en Israel
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Comunidad Palestina rechaza eventual designación diplomática de Gabriel Zaliasnik por posturas sobre territorio ocupado y el desprecio al derecho internacional

La Comunidad Palestina de Chile manifestó su “más enérgico rechazo” ante una eventual designación diplomática de Gabriel Zaliasnik, que, de confirmarse, es calificada como “una decisión políticamente provocadora, jurídicamente incoherente y moralmente inaceptable”.

En una declaración pública fechada en Santiago el 28 de febrero de 2026, la organización sostiene que no se trata de una diferencia de opiniones, sino de posiciones “incompatibles con el derecho internacional y con la histórica postura de Estado de Chile respecto del Territorio Palestino Ocupado”.

El texto cuestiona declaraciones previas en las que se afirmó Zaliasnik que “Judea y Samaria (Cisjordania) no son tierra foránea”, señalando que ello adopta “abiertamente la narrativa anexionista israelí” sobre un territorio cuya ocupación fue declarada ilícita por la Corte Internacional de Justicia. La organización recuerda que en 2024 dicho tribunal concluyó que la presencia israelí en el territorio palestino ocupado es ilegal y debe cesar “lo más rápidamente posible”.

Asimismo, se critica la relativización de la ilegalidad de los asentamientos en territorio ocupado, citando una publicación donde se sostuvo que “hay q distinguir asentamientos d futuras fronteras q deben negociar partes. Rs 242 no habla d retiro d todos los territorios”. La Comunidad Palestina afirma que esa postura contradice frontalmente la posición consolidada de Naciones Unidas, que establece que los asentamientos israelíes, incluida Jerusalén Este, “no tienen validez legal” y constituyen una violación flagrante del derecho internacional.

El comunicado también advierte sobre publicaciones referidas a “Jerusalem, Israel” y a Belén “como casi un barrio de Jerusalén”, lo que —afirman— borra deliberadamente el estatus de Jerusalén Este como territorio ocupado y normaliza una anexión no reconocida por la comunidad internacional.

Finalmente, sostienen que la eventual designación no representaría una señal de normalización diplomática, sino “la oficialización de un giro de complacencia con la ilegal ocupación, el crimen de colonización y el desprecio por el derecho internacional”, concluyendo que ello sería, simplemente, “inaceptable”.

Accede a la publicación a continuación, enlace X de la Comunidad Palestina en Chile:

