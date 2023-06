Movilizaciones exigen justicia por Renatta Rozas: consternación en Penco – Lirquén

Movilizaciones en el Biobío exige justicia por Renatta Rozas

El 6 de mayo fue el día en que se vio con vida por última vez a Renatta Rozas, la joven de 20 años, de Penco, malabarista, para luego presentarse una denuncia por presunta desgracia. Ya el pasado jueves 25 se reportó el hallazgo de un torso en Lirquén y la investigación se centró en ratificar mediante ADN si se trataba de ella y el martes 30 la Fiscalía confirmó que eran parte de sus restos.

La identidad fue corroborada con los resultados de los exámenes de ADN aplicados a los restos hallados el pasado jueves en la ruta 150, que une a Penco con Tomé.

“Se ha tomado conocimiento en las últimas horas que se realizó un peritaje de ADN que estableció científicamente la correspondencia en cuanto a filiación, es decir, de que los restos encontrados en el sitio del suceso corresponden a Renatta Rozas Sáez”, comunicó a medios de prensa el fiscal Andrés Barahona, que lidera la investigación para determinar cómo se produjo el deceso de la mujer.

En el marco de su desaparición y luego de su hallazgo, se han intensificado las movilizaciones que exige justicia. Este domingo, se realizó una velatón, concentración y marcha en la comuna de Penco, allí Cinthya, prima de Renatta, agradeció a quienes había convocado y a las personas asistentes, por su empatía con el dolor de la familia, recalcando que la joven tenía sueños y que hoy no va a poder continuar con ellos, haciendo un llamado a los vecinos de la comuna a dar a conocer toda información que pueda contribuir a dar con los responsables y a no encubrir.

Cabe consignar que en conversación con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, la madre de Renatta, Gabriela Sáez, indicó que lo más probable, es que la hayan asesinado el día que desapareció. También lamentó las especulaciones que se han hecho circular: “Nosotros como familia estamos súper afectados, y acá en mi comuna se han especulado y dicho tantas cosas en las redes sociales… al final eso no me ayuda en nada, porque dañan más”, indicó Sáez.

Agregó: “Me dañan diciendo cosas que no son. Hablan muchas cosas que no saben, y que no son reales. Me dejan sin fuerzas para continuar“, concluyó.

La información que se maneja hasta el momento desde fuentes policiales, es que la víctima salió de su casa y la última persona en verla fue un joven que se topó en una micro camino al mirador Lirquén, donde se le perdió el rastro. Posteriormente, la joven dejó de contestar el teléfono y se hizo un cambio de nombres en sus redes sociales.

Las movilizaciones se han intensificado en diferentes puntos de la región del Biobío en estos últimos días. Compartimos a continuación, video con marcha en Penco.

