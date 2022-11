Muere a los 28 años el rapero Takeoff durante tiroteo en Houston

Takeoff, el tercer miembro de Migos junto a los raperos Quavo y Offset, ha muerto. El rapero de 28 años, de nombre real Kirshnik Khari Ball, recibió un disparo mortal en una bolera en Houston donde él y Quavo estaban jugando a los dados alrededor de las 2:30 am; Takeoff fue declarado muerto en la escena. Otras dos personas en las instalaciones recibieron disparos y fueron trasladadas al hospital mientras que Quavo resultó ileso. TMZ informó por primera vez la noticia, que luego fue confirmada por un medio local de Houston, esta mañana.

En Twitter, amigos y admiradores rindieron homenaje al difunto rapero. «Recuerdo que Takeoff era un tipo genial y con los pies en la tierra», escribió el boxeador Chris Eubank Jr. «No puedo creer que tenga que decir esto otra vez sobre otra joven estrella negra que fue asesinada sin motivo, algo realmente tiene que cambiar en la industria.»

“Descanse en paz con Takeoff, acabo de hablar con él también”, escribió el streamer de Twitch, Adin Ross. “Estoy en estado de shock en este momento, no puedo creerlo. Ruego a Dios que sea falso. Esta mierda simplemente no es justa hermano wtf”.

Takeoff nació en Lawrenceville, Georgia, en 1994. Comenzó a rapear con Quavo y Offset, su tío y primo, respectivamente, en 2008 bajo el nombre colectivo de Polo Club. En 2011, el trío lanzó Juug Season, su mixtape debut como Migos. “Al crecer, estaba tratando de triunfar en la música. Estaba moliendo, que es justo lo que me encantaba hacer”, dijo Takeoff a The Fader en 2017. “Simplemente haciendo algo y creando para mí … Estaba obteniendo mi propio placer, porque es lo que me gustaba hacer. Esperaba a que Quavo regresara de la práctica de fútbol y le tocaba mis canciones”.

En 2013, Migos lanzó Versace, su primer éxito comercial. La canción se destacó por popularizar el flujo de tresillos, la cadencia rápida característica de Migos, dentro del rap moderno, y finalmente fue remezclada por el rapero de Toronto Drake, quien tendría una asociación de larga duración con los tres miembros del grupo.

Migos es mejor conocido por su colaboración de Lil Uzi Vert de 2016, Bad and Boujee, que alcanzó el puesto número 1 en los EE. UU., así como por los éxitos Top 10 MotorSport, con Nicki Minaj y Cardi B, y Walk It Talk It, con Drake. Como solista, Takeoff lanzó un álbum, The Last Rocket de 2018, que debutó en el número 4 en los EE. UU., y un disco como dúo, Only Built for Infinity Links del mes pasado, con Quavo.

The Guardian se ha acercado a los representantes de Takeoff para hacer comentarios.

Fuente: The Guardian