Muere Carmen Callil, escritora pionera que desafió el canon dominado por hombres

Carmen Callil, la editora y escritora que defendió a las escritoras y transformó el canon de la literatura inglesa, murió este lunes de leucemia en Londres a los 84 años. La noticia fue confirmada por su agente.

Callil comenzó como una ajena a las campañas, fundando el sello feminista Virago Press, donde publicó bestsellers contemporáneos como Margaret Atwood, Maya Angelou y Angela Carter. Ella desafió el canon de la literatura inglesa dominado por los hombres al volver a imprimir una lista de clásicos modernos de autores como Antonia White, Willa Cather y Rebecca West, y finalmente se convirtió en un pilar del establecimiento literario. Fue nombrada dama en 2017, se desempeñó como miembro del comité del premio Booker y fue miembro de la Royal Society of Literature.

Nacida en Melbourne en 1938, Callil tuvo una infancia difícil, a la que más tarde llamó su “purgatorio”. Fue a la misma escuela de monjas que Germaine Greer; describió el ambiente como «reglas, censura y silencio, y sobre todo una sensación de desaprobación esperando a abalanzarse sobre esos raros momentos en los que te sientes completamente tú mismo». Después de estudiar en la Universidad de Melbourne, dejó Australia la semana en que se graduó y llegó a Londres en 1960 para encontrarlo como un “lugar muy cerrado y silencioso”.

“Llegué a la conclusión de que nunca debería haber venido aquí”, le dijo a The Guardian. “Debería haberme quedado en casa. Definitivamente. O vivía en Francia”.

Los primeros años de Callil en Londres fueron desafiantes e intentó suicidarse. Después de iniciar el camino hacia la recuperación con un terapeuta, en 1964 colocó un anuncio en el Times: “BA australiana, mecanógrafa, quiere trabajo en publicaciones”.

«Recibí tres ofertas y acepté una», le dijo a Australian Book Review, «que era ser un servil para un editor de libros patrocinado en Hutchinson’s».

A partir de ahí, pasó a la publicidad de libros, uno de los pocos trabajos disponibles para mujeres que no querían ser secretarias, antes de aceptar un trabajo en Ink, una rama de la revista Oz. Cuando se derrumbó en 1972, se hizo independiente y trabajó en el lanzamiento de la revista feminista Spare Rib ese verano. Fue mientras estaba sentada en un pub que se le ocurrió la idea de una editorial feminista, “como el encendido de una bombilla”.

Virago Press, que lleva el nombre del latín de una mujer guerrera, se estableció en 1973. Dos años después, apareció el primer título: el retrato de Margaret Chamberlain de la vida de las mujeres en un pueblo de East Anglian, Fenwomen. Callil le dijo a The Guardian que la impresión era un intento de “aplicar técnicas de marketing masivo a las ideas de las minorías, para publicitar las ideas feministas. Había un aspecto comercial: vi que había una vacante, una oportunidad, un hueco para Virago”.

Harriet Spicer, quien comenzó como asistente de Callil en 1972 y se convirtió en directora general de Virago 10 años después, describió más tarde “una vida bastante salvaje”. Pero además de las reuniones y fiestas alcohólicas, había una feroz cantidad de trabajo.

Virago fue comprada en 1982 por el grupo Chatto, Bodley Head and Cape, y Callil permaneció en el directorio pero se convirtió en director gerente de Chatto and Windus. Allí publicó Iris Murdoch, AS Byatt y Edward Said, y aportó arrogancia a las adquisiciones, ofreciendo a Michael Holroyd 625.000 libras esterlinas por su biografía de George Bernard Shaw en 1991. Tres años más tarde dejó Chatto y, en 1995, cortó sus lazos con Virago, que se vendió a Little, Brown, donde sigue siendo un sello exitoso.

En 2006, Callil se convirtió en autor con una investigación sobre la familia y la Francia de Vichy, Bad Faith. A través de la trágica muerte de Anne Darquier, la terapeuta que ayudó a Callil cuando llegó por primera vez a Londres, explora la vida del padre de Darquier, Louis, un colaborador nazi que envió a miles de judíos franceses a la muerte. The Observer la describió como «furiosa, iluminada por su desprecio por el hombre y su rabia por el sistema de persecución y asesinato burocratizado al que servía», pero también reveló «una vulnerabilidad que pocos de sus colegas podrían haber sospechado». Callil siguió esto en 2020 con un estudio de su propia historia familiar, Oh Happy Day, trazando cómo sus antepasados ​​fueron transportados a Australia después de que la pobreza los había llevado a cometer delitos menores, y trazando paralelos con las desigualdades modernas.

Callil nunca perdió el fuego, abandonó el panel de Man Booker International después de que sus compañeros jueces otorgaran el premio a Philip Roth y protestara con Extinction Rebellion. Pero ella también fue amable. Escribiendo en The Guardian, Callil recordó una aparición en la Suffolk Book League, donde «un grupo de mujeres» se acercó para agradecerle por Virago.

“Eran los escritores y sus novelas a quienes realmente estaban agradeciendo”, escribió, “mujeres escribiendo en tiempos ingratos. Todo lo que se requería era saber que estaban allí, amarlos y publicarlos”.

