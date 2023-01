Muere el pinochetista y defensor del rodeo Benjamín Mackenna, exmiembro de Los Huasos Quincheros

A los 88 años murió este sábado Benjamín Mackenna Besa, exmiembro y líder de Los Huasos Quincheros. El músico, que se declaró abiertamente partidario de la dictadura de Augusto Pinochet y ferviente defensor del rodeo, integró la agrupación hasta 2018.

Además, Mackenna, fue uno de los personajes que encabezó la campaña del Sí en 1988 junto a otros cantantes, como Patricia Maldonado, puesto que trabajó para el gobierno de Pinochet.

“Nunca buscamos que nos relacionaran con el gobierno de Pinochet. Trabajé un año y medio en el gobierno militar para que la música chilena no se perdiera en la radio. Me declaré pinochetista y luego participé en la campaña del Sí, pero los Huasos Quincheros como conjunto siempre mantuvieron distancia con la política. Yo estaba alineado con un movimiento que contaba con todo mi entusiasmo. Ese fue un período notable, el país no soportaba más. Ahora es una etapa pasada. Los problemas de derechos humanos son imperdonables”, dijo a La Tercera en 2017.

Asimismo, Mackenna fue un acérrimo defensor del rodeo. “El rodeo es el deporte de la chilenidad, representa la fiesta del hombre de campo. Vamos a muchas fiestas en todo Chile y nos damos cuenta de que hay una cosa frenética por el rodeo. La juventud también la cultiva. Es importante respetar nuestras tradiciones del campo”, dijo el cantante al medio capitalino.

La muerte del cantautor desató, en las últimas horas, una ola de comentarios en Twitter, cuyo tema se convirtió en Trending Topic:

Falleció Benjamín Mackenna, integrante y líder d Huasos Quincheros, grandes intérpretes del folklore tradicional. Sí, disfruto Los Quincheros y Los Jaivas, Alberto Plaza y Silvio Rodríguez, Vargas Llosa y García Marquez, Borges y Cortázar. ¡Gracias x tu arte, Benjamín! 🇨🇱🇨🇱🇨🇱 pic.twitter.com/TNJicOHKzE January 15, 2023

Una bestia desalmada que con su grupo, a días del golpe, se burlaban de la viuda del presidente Allende y de la destrucción de La Moneda. Que se fría en el infierno. https://t.co/K6yrsjrbMy https://t.co/GrZTmfqxqi — Luis Mariano Rendón 🇨🇱 (@lmrendon) January 15, 2023

Benjamín Mackenna, fundador de los "Huasos Quincheros", murió hoy. Aquí lo vemos, en 1988, junto a Patricia Maldonado, encabezando la franja del SÍ.



Que te vaya bien en el infierno, conchetumare!!!! pic.twitter.com/OsB6sUMwxj — Sepúlveda Sepúlveda (@sepulvedasepul8) January 14, 2023

Ya patriotas, simpatizantes y vasta compañía mixta. Mañana a primera hora, grandes éxitos de "Los Huasos Quincheros. Pídan prestados los parlantes a sus vecinos venecos.

El mejor homenaje para un artista de nuestro folclore es preservar las tradiciones. QEPD Benjamin Mackenna — Pabla 🇨🇱 (@Pabla2255102021) January 15, 2023

Muriose Benjamín Mackenna, el del Patito Chiquito burlándose de los Detenidos Dessparecidos, el compañero del violador integrante de los Huasos Quincheros.

Ya está abajo con el Cola e Flecha y Pinochet. — 🇫🇷Henri Le Flâneur🇫🇷 (@FLANEUR_54) January 15, 2023

Este es el tipo que apoyó el Golpe, se puso a la cabeza de “la famosa recolección de joyas para financiar la reconstrucción del país”( nunca se supo el destino de ellas) y juntos a Los Huasos Quincheros compusieron una versión del Patito Chiquito que se reía de los derrocados. https://t.co/8fSU62zyIn January 15, 2023

Nos ha dejado BENJAMIN MACKENNA, un cantante del folclor memorable, pero nos deja un inmenso patrimonio musical a través de LOS HUASOS QUINCHEROS, Benjamín quedará para siempre en el recuerdo como uno de los sellos distintivos del folclor chileno. Q.D.E.P. Nr. pic.twitter.com/5K56qGQrv5 — Remi (@RemiPorChile) January 15, 2023

Aquí se guarda el gran legado de Benjamín Mackenna y su grupo "Los Huasos Quincheros" pic.twitter.com/A8ivSwruat — Alexis (@Archimboldi_) January 15, 2023

Los Huasos Quincheros, traen a la Memoria muy malos recuerdos de un pueblo avasallado por la Dictadura y estos Sres, no estuvieron ajenas a ellas burlándose de quienes fuimos víctimas de las Dictadura. Nada que agradecer‼️ January 15, 2023

Murió Benjamín Mackenna, el tipo que a mi juicio estancó musicalmente y sobre todo aniquiló el prestigio que tuvieron por muchos años Los Huasos Quincheros. — Manuel Vilches P. (@vilchesparodi) January 14, 2023

Las canciones de Los Huasos Quincheros, no son de derecha ni de izquierda, son parte de la historia musical de todos los chilenos. Cuando estás en el extranjero, si escuchas uno de sus temas te evoca a Chile, te emociona. QEPD, Benjamín Mackenna. pic.twitter.com/UMLMjIhKUL — Cacho Escalona (@Cachoescalona1) January 15, 2023

