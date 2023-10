Muestras gratis, música y descuentos: ¿Dónde celebrar el Día Internacional del Café?

Si eres de las personas que no puede comenzar sus actividades sin antes beber un buen café por la mañana, ¡este es tu día! Hoy se celebra el Día Internacional del Café.

¿Cuándo comenzó todo?

La iniciativa surgió en el año 2015, luego que los países miembros de la Organización Internacional del Café acordaran celebrarlo en homenaje a la popular bebida, instancia que además sirve para promover prácticas cafeteras más sustentables y visibilizar la situación de los productores de café en el mundo.

A continuación, te dejamos una lista con 10 opciones para que elijas la que más se acomode a tus gustos.

Cactus Berry Café (@cactusberrycafe)

Una excelente opción para los vecinos de Ñuñoa y alrededores, es Cactus Berry Café. Ubicado en Dublé Almeyda 3400, podrás disfrutar de 2×1 en espressos, americanos, lattes y iced lattes, ideales para el domingo que la temperatura bordeará los 25°. Además de contar con un amplio menú vegano, el espacio es totalmente pet friendly, por lo que podrás ir a celebrar el Día Internacional del Café en compañía de tu michi o tu perrito.

Perfil Coffee Roasters (@perfilcoffee)

Ubicado en Amunategui 271, local 3 en Santiago Centro, Perfil Coffee tendrá el café filtrado del día y el espresso a sólo $1000. Como no abren los domingos, se adelantaron a la fiesta y celebrarán dos días. La oferta es válida sólo para este sábado 30 de septiembre y el lunes 2 de octubre.

Café Guinart (@cafeguinart)

Para los vecinos de San Miguel, está Café Guinart. Ubicado en Álvarez de Toledo 729, puedes ir a pasar una increíble jornada y degustar de sus exquisitos productos artesanales sin aditivos. Entre las 11 y las 16 horas de este domingo, tendrán café Americano a $1000 y Latte o Cappuccino por $1500. Además, puedes elegir entre los formatos ice o caliente. Si eres de los que no puede tomar un café sin comer alguna cosita dulce, consulta por sus promociones especiales.

Starbucks (@starbuckschile)

La popular cadena de cafeterías celebrará con exclusivas catas de granos seleccionados Anniversary Blend. Además, por la compra de tu vaso reutilizable edición especial del Día del Café en tiendas, recibirás -hasta las 12 hrs- un café del día totalmente gratis. La promoción estará vigente por los días 1 y 2 de octubre.

La Loba Café (@lalobacafe)

Este café se autodefine como “café de ciudad”. En 20m2, La Loba ofrece una alternativa llena de onda y sabor. Para este domingo 1 de octubre, La Loba celebra la cafeína con una sesión DJ SET más el lanzamiento de su carta fría y tónicos, entre los que destacan: Dirty Chai, Espresso Tonic, Cold Brew Naranja, entre otros. Están ubicados en Diagonal Rancagua 980, comuna de Providencia.

Dunkin’ (@dunkin_chile)

En todos los locales de Arica a Puerto Montt, la famosa cadena de productos horneados y cafés, regalará un donut al comprar tu café favorito. La promoción estará vigente entre el 1 y el 2 de octubre.

Café del Barrio (@cafedelbarrionunoa)

Para el domingo, el Café del Barrio tendrá en promoción el Espresso simple y el café Americano a $1000, mientras que el Capuccino simple lo encontrarás a $1500. Para acceder a estos descuentos, debes pedir “la promo del día del café”. Además, todos los productos dulces que ofrecen en su menú, son elaborados artesanalmente por emprededoras locales. Por otro lado, el local es pet friendly y libre de todo tipo de discriminación. Están ubicados en Irarrázabal 4130, Ñuñoa.

Cafetería Wonder Dreams (@cafeteriawonderdreams)

Si lo tuyo es el color rosado y quieres vivir una experiencia similar a la de un cuento de hadas, te recomendamos esta cafetería que abrió sus puertas hace pocos meses. Ubicada en av. Tobalaba 1082, comuna de Puente Alto, Wonder Dreams celebrará el Día Internacional del Café con Espresso y Americano a $1490, mientras que el Capuccino y el Latte los podrás disfrutar desde $1990.

Café Triciclo (@cafetriciclo)

La popular cafetería ubicada en Bellas Artes (Santo Domingo 598), celebrará el Día Internacional del Café en conjunto con Dosis Bebida Tiempo (@dosisbebidatiempo), quienes se dedicar a ofrecer cursos y asesorías en torno al café. La cuarta versión de este evento denominado “Café Social” contará con cupping guiado, degustaciones libres de vino y café, podrás preparar tu propio café (Do it Yourself), charlas, demostraciones de tueste, coctelería, música y venta de vinilos, entre otras actividades. La adhesión a este tremendo panorama que se extiende de 11 a 19 horas, es de $20 mil. Los tickets los encuentras pinchando aquí.

Cafetería La Huérfana (@lahuerfana.cafeteria)

La cafetería de especialidad fundada por Amira y Dominique, tendrá 20% off en todas las preparaciones con café en su local del Barrio Lastarria, ubicado en Victoria Subercaseaux 295. Además, contarán con la presencia de Marcela Peña, hija de caficultores y dueña de Alto Bonito Café, quien dictará una charla imperdible.