Mujeres de Guatemala marcharon para exigir justicia por el asesinato de menores de edad

Miles de niñas y mujeres marcharon en Guatemala para exigir justicia por el asesinato de menores de edad en el país.

De acuerdo con Telesur, las decenas de niñas y mujeres se manifestaron en bicicletas desde el Palacio Nacional de Gobierno hasta la Plaza de las Niñas para manifestarse contra la violencia de niñas y mujeres, a raíz del crimen de Sharon Figueroa, de ocho años de edad, registrado en Petén.

Bajo el lema Las niñas no se tocan y El Estado no nos cuida, todos pidieron justicia por varias horas bajo una fuerte presencia policial, en particular en el Palacio Nacional, donde se montó un operativo especial.

Por su parte, diferentes organizaciones y colectivos feministas han repudiado estos hechos, que se han incrementado en el país en los últimos años. En este 2021, se han registrado más de 60 niñas y mujeres asesinadas.

Sharon fue encontradaa muerta el pasado 10 de febrero, un día después de que su familia denunciara su desaparición.

La autopsia reveló que murió estrangulada y presentaba señales de violencia en el rostro y manos.

Por su parte, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, propuso que se aplicara la pena de muerte a quienes cometan estos crímenes, no obstante, muchos alegan que es inconstitucional.