Mujeres organizadas en Valparaíso exigen justicia por el femicidio de Teresa Parra.

Impacto generó el primer femicidio del año en la ciudad de Valparaíso. Durante la noche del martes 15 de marzo en el cerro Ramaditas, José Alejandro Pérez Arce de 63 años de edad quedó al descubierto, luego de que la propia víctima hiciera el llamado a Carabinero para denunciar que estaba siendo secuestrada.

La policía fue alertada de este hecho por un llamado al 133, a eso de las 21:30 hrs, motivo por el cual personal de Carabineros se trasladó al lugar. Al llegar se encontraron a Pérez Arce parapetado en su domicilio, quien recibió al contingente policial con balazos, dando como resultado un carabinero del GOPE herido en el antebrazo y la solicitud de refuerzos. Cuando logran ingresar al domicilio y reducir al asesino los carabineros ya era demasiado tarde. La mujer de 54 años había sido asesinada, se encontraba tendida en el piso con un proyectil en el tórax y con evidentes señales de haber recibido una brutal golpiza previo al asesinato.

Manifestaciones

Ante esto las mujeres porteñas se organizaron y salieron a las calles a exigir justicia por el brutal femicidio y para exigir medidas que pongan fin a la violencia machista. El primer acto de protesta fue convocado por las trabajadoras del “sindicato de cachureos de Valparaíso”, quienes se convocaron el 17 de marzo a las 9:00 am en el bandejón central de la Av. argentina. Al lugar llegaron mujeres de colectivos feministas y muchas porteñas que se sintieron llamadas a alzar su voz para exigir justicia por el asesinato de Teresa.

Acción bandejón Av. Argentina

El segundo acto para exigir justicia fue una velatón en la plaza Anibal Pinto, convocada por la Coordinadora Feminista 8 de marzo el 18 de marzo a las 18:00 hrs. acción que se realizó posterior al funeral de Teresa. Al lugar acudieron los familiares de Teresa, sus amigos y mujeres autoconvocadas por el clamor de justicia.

Natalia Corrales destacada dirigente sindical y vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo relata la brutalidad y violencia patriarcal qur se ve expresada en el femicidio de Teresa Parra y los motivos que las convocan a salir a las calles.

“Es lamentable el femicidio de Teresa, muere en manos de un femicida, un ex militar que portaba más de un arma en su casa, antes de quitarle la vida la golpeó brutalmente. Nosotras decimos ¡Basta! Basta de matarnos, basta de agredirnos, basta de una justicia que no es para las mujeres, que no resuelve nuestros conflictos y que tampoco es una justicia con perspectiva de género. Exigimos un sistema judicial que cuente con una perspectiva de género que acoja a las víctimas y que no las revictimice«, señaló Corrales.

La dirigente feminta también agregó que «es importante que la perspectiva de género sea transversal en todas las instituciones del país. Más allá de la paridad. Para que esto se logre es muy importante también tener una educación no sexista. Y que sigamos avanzando juntas en las calles y en todos los espacios movilizándonos para lograr una vida libre de violencias”.

Velatón Plaza Anibal Pinto

Complementando el relato de Corrales, Pía Gajardo, actriz defensora de ddhh y vocera de la coordinadora 8 de marzo señaló que “como coordinadora nos levantamos en contra de todas las formas de violencia, las mujeres a diario tenemos que lidiar con diversas formas a discriminación y violencia como el acoso laboral, la violencia psicológica, económica y sexual, el maltrato físico, entre otras. Y que terminan desencadenando en la forma de violencia más brutal que es el feminicidio. Como sociedad nos tenemos que hacer cargo de la violencia de género. Este es un tema urgente, la pandemia no hizo más que agudizar la violencia hacia nosotras, con un Estado ausente que nos dejó en la más absoluta indefensión».

Gajardo también agregó que es por esto que hacen el llamado a toda la comunidad a denunciar hechos de violencia machista que se perpetren alrededor. «Según el relato de sus familiares y amigas, Teresa era una mujer muy alegre y no había dado señales de haber sido violentada, sin embargo sus vecinos aluden que en más de una ocasión escucharon como la maltrataban. El rol que cumple la comunidad es muy importante, puede salvar vidas«, señaló.

Sin embargo, el llamado no es solo a la comunidad, ya que el nuevo gobierno ha levantado grandes expectativas referentes a un «gobierno feminista», enfoque que desde las dirigencias exigen implementar en la práctica. «El llamado al nuevo gobierno de poner en práctica la perspectiva de género y que esta se materialice en acciones concretas, ya que este es un tema grave y como mujeres nos une una urgencia que es vital, la escalada de violencia hacia nosotras es cada vez peor y el Estado debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para poner nuestras vidas en centro, el llamado es que lleven todas sus propuestas a la acción con premura, porque en esto se nos va a vida”, finalizó Gajardo.

Como coordinadora anuncian que seguirán realizando acciones en conjunto con el sindicato de cachureos de la Avenida Argentina y los familiares de Teresa, hasta lograr justicia. Desde la organización señalaron que se ven unidas por la urgencia de vencer la violencia machista contra mujeres, niñas y disidencias, y que se mantendrán organizadas en las calles hasta que se materialice la demanda por vivir una vida libre de violencia.