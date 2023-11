Murió la flor: Moreira rompe con su abogado del caso Penta tras declaraciones cruzadas sobre Israel

El abogado y expresidente de la Comunidad Judía de Chile, Gabriel Zaliasnik, se enfrascó este lunes en una tensa discusión con el senador Iván Moreira (UDI) a través de Twitter, esto en medio de las duras críticas que el parlamentario gremialista ha realizado al Estado de Israel por la invasión de Gaza.

En la última semana, Moreira ha arremetido duramente contra las políticas que lleva a cabo el gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza, e incluso pidió al presidente Gabriel Boric declarar persona non grata al embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli.

«Si continúa este genocidio de niños y civiles, la opción es romper relaciones con Israel, aunque se puedan molestar algunos mandos de las Fuerzas Armadas y otros. Es su decisión, presidente. Yo lo apoyo junto a 400 mil familias palestinas en Chile», señaló Moreira en un video.

Más tarde, el senador gremialista escribió en Twitter: «Embajador Israelí ‘El Embajador de la Muerte’ fue quien trajo guerra a Chile, provocador, desafiante, incitador al odio entre chilenos origen palestino-israelí y logró dividirnos al generar odiosidades entre nosotros. Por eso pido a Gabriel Boric que lo declare Persona Non Grata».

Tras las palabras de Moreira, Gabriel Zaliasnik, quien mantenía una relación de amistad con el senador hace más de 30 años, y además fue su abogado durante el caso Penta, salió a criticar públicamente las palabras de su excliente:

«Te sumas a quienes pretenden importar el conflicto a Chile. Duele haber sido tu abogado y haber sido tu amigo. Duele constatar el veneno que alguien te inoculó. Duele no haberme dado cuenta», escribió Zaliasnik en Twitter.

Moreira respondió duramente a Zaliasnik y lo increpó por terminar su amistad a través de redes sociales:

«Gabriel Zaliasnik, acuso recibo. Mensaje recibido y comprendido. Quien trajo la guerra a Chile fue tu Embajador. Hace 30 años que he defendido la causa Palestina. Condené y sigo condenando a terroristas de Hamás. No Me amenacen!!! Y para ti no existe genocidio de 10 mil Palestinos», escribió el senador.

«Y por último, las amistades cuando se terminan se hacen de frente y no por Twitter. Tengo una profunda gratitud a ti, pero eso no significa que tenga que callar en mis convicciones. Que Dios te bendiga y a tus familiares en Israel», finalizó.