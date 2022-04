Museo regional de Aysén es premiado como el mejor de latinoamerica

El Premio LCD Berlin es conocido como “el premio Oscar de los museos” y distinguen desde 2014 a instituciones culturales emergentes y consolidadas de todo el planeta, con el objetivo de posicionar estos lugares como destinos culturales. El galardón, además de destacar destinos culturales excepcionales del mundo, busca conectar las artes y el turismo, inspirando un intercambio dinámico y una red global de cultura y viaje.

La entidad que reconoce anualmente a los mejores museos del mundo en diversas categorías, determinó a través de un jurado otorgar este reconocimiento al museo chileno ubicado en Coyhaique, que es dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

“Recibimos esta noticia con mucha emoción y orgullo. Gracias a este premio más personas podrán acceder y conocer no solo la riqueza natural que distingue a este lugar, sino que también el acervo cultural que distingue al territorio y sus habitantes”, señaló la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky Hernández. Agregó que este premio también destaca “la labor que realizan los trabajadores y trabajadoras del museo para preservar y poner en valor el legado histórico y patrimonial de la Región”. “Permite visibilizar una labor que muchas veces tiene poco reconocimiento y se realiza con grandes esfuerzos, desde espacios que no siempre están en el eje central, y que tiene mucho mayor impacto en las comunidades por su cercanía con ellas. Me parece muy importante para Aysén haber logrado un premio internacional de este calibre”, puntualizó la Secretaria de Estado.

En tanto el director del Museo Regional de Aysén, Gustavo Saldivia, expresó que “es una enorme alegría y orgullo para nuestro museo y para todas y todos los habitantes de la región, recibir este premio. Es un reconocimiento al ímpetu que el Estado ha puesto en mejorar la infraestructura de la museología pública, y también es una valiosa vitrina para promover a la región de Aysén como un destino atractivo no solo en el turismo de naturaleza, sino que también por su patrimonio cultural”.

Sobre el Premio LCD Berlín

El Premio LCD Berlín es conocido como “el premio Oscar de los museos” y distinguen desde 2014 a instituciones culturales emergentes y consolidadas de todo el planeta, con el objetivo de posicionar estos lugares como destinos culturales. El galardón, además de destacar destinos culturales excepcionales del mundo, busca conectar las artes y el turismo, inspirando un intercambio dinámico y una red global de cultura y viaje.

Para otorgar este reconocimiento, la organización dispuso de dos instancias para valorar las postulaciones. Una fue a través de un comité internacional de expertos, y otra a través del número de visualizaciones del video promocional que se confecciona para cada uno de los museos participantes.

El museo aysenino ya había sido nominado en la edición anterior del certamen. Finalmente, este año logró alzarse con el galardón al superar al Museo de Imagen y Sonido de Río de Janeiro, Brasil.

El evento de premiación tuvo lugar en Berlín el jueves 07 de abril de 2022 y contó con la participación del director del museo, Gustavo Saldivia. El programa del evento incluyó una serie de actividades, contactos y oportunidades de prensa con líderes de instituciones culturales de todo el mundo, embajadores culturales locales y artistas emergentes de la capital alemana.

Reseña del museo

El Museo Regional Aysén abrió sus puertas a la comunidad el 5 de enero de 2018 con la misión de reunir, resguardar, estudiar, difundir y exhibir el patrimonio natural y cultural de una de las regiones más aisladas del país y de sus habitantes.

Está emplazado en las antiguas instalaciones de la Sociedad Industrial de Aysén, declaradas Monumento Nacional, lo que da cuenta de la importancia que ha tenido el desarrollo de la ganadería ovina en la historia de la región y de sus habitantes.

Su construcción fue financiada por el Gobierno Regional de Aysén y el Programa para la Puesta en Valor del Patrimonio, que desarrolla la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) a través de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

El Museo Regional de Aysén está abierto al público para visitas presenciales (Km. 3 Camino a Coyhaique Alto, sector Escuela Agrícola) y también en línea a través de su recorrido virtual al que se puede acceder desde computador, teléfono móvil y tablet.