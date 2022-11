Museo taiwanés responsable de quebrar tres artículos de los siglos XV y XVII valorados en $ 77 millones

El museo del palacio nacional de Taiwán admitió roturas no reveladas previamente de tres artefactos de las dinastías Ming y Qing, por un valor de 66 millones de libras esterlinas (77 millones de dólares).

Los artículos, un tazón, una taza de té y un plato, se rompieron en tres incidentes separados durante los últimos 18 meses, pero el daño salió a la luz la semana pasada al ser interrogado por un legislador de Taiwán. Los artefactos datan de los siglos XV y XVII.

El museo dijo que no pudo determinar quién fue el responsable de dos de las roturas después de revisar 10 años de imágenes de CCTV, pero se descubrió que una fue causada por un manejo negligente y se tomaron medidas disciplinarias.

El director del museo, Wu Mi-cha, dijo que un alto miembro del personal había puesto el artefacto en un escritorio de un metro de alto, desde donde cayó al suelo y se rompió «como lo haría un cuenco».

El viernes, el legislador de la oposición de Taiwán, Chen I-shin, acusó a Wu de ordenar al personal que no hablara de las roturas y tratara todo el papeleo como clasificado, alegando que había recibido una “propina”.

El museo y Wu negaron enérgicamente las acusaciones de encubrimiento u órdenes de mordaza del personal, y dijeron que sus acciones fueron para garantizar que la “evidencia” no fuera manipulada mientras investigaban las roturas.

“No hemos ocultado absolutamente nada sobre esto”, dijo Wu en una conferencia de prensa.

El museo le dijo a The Guardian que no hubo una notificación formal al público o al ministerio de cultura porque los artículos se clasificaron solo como «antigüedades generales«, la designación de nivel más bajo del patrimonio cultural. También dijo que la estimación del valor era «mucho más baja» que la cifra informada, pero no dio más detalles.

El museo del palacio nacional en las afueras de Taipei tiene la colección más grande del mundo de artefactos chinos, muchos de ellos traídos del continente por Chiang Kai-shek después de que los nacionalistas huyeran a Taiwán durante la guerra civil china.

La colección abarca 5.000 años de historia china, y solo se muestra una fracción de ella en un momento dado. Los artefactos que no están prestados ni exhibidos, incluidos los tres artículos rotos, no están asegurados. El museo se comprometió a mejorar las prácticas de almacenamiento de los artefactos, que se habían trasladado varias veces por China a principios del siglo XX para mantenerlos a salvo durante la guerra chino-japonesa y luego la civil.

La noticia de las rupturas ha sido aprovechada por los partidos de oposición de Taiwán y por los usuarios nacionalistas de las redes sociales en China que acusaron a las autoridades de Taiwán de intentar destruir la cultura china.

Los hashtags relacionados con el incidente fueron vistos más de 600.000 veces hasta el lunes, y algunos comentaristas lo vincularon con la afirmación del gobierno chino de que Taiwán es una provincia china.

Uno dijo: “¡Creo que solo completando la reunificación lo antes posible podemos evitar que nuestros tesoros nacionales sean destruidos sin razón nuevamente!”.

Fuente: The Guardian