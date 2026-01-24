Nadie supera el 50 % y el promedio de nota es 4,5: Evaluación al gabinete de Kast y sus ministros según Pulso Ciudadano

La encuesta nacional de Panel Ciudadano UDD evaluó el gabinete de José Antonio Kast con nota promedio 4,5. El estudio, aplicado a 1.075 personas, revela niveles de conocimiento, aprobación y desaprobación ministerial. La encuesta establece que ninguno de los secretarios de Estado supera el 50% de aprobación ciudadana, proyección que corresponde a la primera evaluación pública del gabinete que asumirá el 11 de marzo

Nadie supera el 50 % y el promedio de nota es 4,5: Evaluación al gabinete de Kast y sus ministros según Pulso Ciudadano
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Panel Ciudadano UDD evalúa gabinete de Kast: ciudadanía le pone nota 4,5 al nuevo equipo ministerial y ninguno supera el 50 %

La más reciente medición nacional de Panel Ciudadano UDD, realizada entre el 22 y 23 de enero de 2026, evaluó la percepción ciudadana sobre el gabinete presentado por José Antonio Kast, arrojando una nota promedio de 4,5 en una escala de 1 a 7, equivalente al sistema de calificaciones escolares. El estudio se aplicó a 1.075 casos, con un margen de error de 3% y una tasa de respuesta del 90%.

Según el informe, la encuesta fue enviada a un panel nacional conformado por 1.200 personas, hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes en las 16 regiones del país, y levantada mediante WhatsApp y SMS. Panel Ciudadano detalla que la muestra fue ponderada por zona, género y edad, asegurando representatividad nacional y alineación con datos oficiales de Casen y Censo

En cuanto al nivel de conocimiento público, el estudio consultó si las personas “habían escuchado o leído sobre el gabinete presentado por José Antonio Kast”, antes de solicitar su evaluación general. Posteriormente, se midió la aprobación, desaprobación o desconocimiento de distintos ministros y ministras del nuevo gabinete, permitiendo observar diferencias relevantes en la valoración individual de las autoridades propuestas

Panel Ciudadano subraya que su fortaleza metodológica radica en el seguimiento longitudinal de panelistas, lo que permite identificar comportamientos diferenciados entre “votantes habituales” y “votantes obligados”, estos últimos incorporados al padrón tras la instauración del voto obligatorio. Esta distinción, señala el informe, resulta clave para interpretar tendencias políticas recientes y evaluar escenarios electorales futuros.

La encuesta establece que ninguno de los secretarios de Estado supera el 50% de aprobación ciudadana, proyección que corresponde a la primera evaluación pública del gabinete que asumirá el 11 de marzo, aplicada a 1.075 personas, y asigna al conjunto del equipo ministerial una nota promedio de 4,5, en una escala de 1 a 7.


Descargar PDF la encuesta

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Seguel Alfredo

Insólito: La eventual ministra de la Mujer de Kast propone evaluar la eliminación o fusión de la cartera

Hace 1 semana
Seguel Alfredo

“Reclutador de parásitos”: Manouchehri emplaza al brazo derecho de Kast y Yeomans oficia al Servicio Civil

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Insólito: Cuentas trolls por Kast culpan a periodistas por debacle de su candidato en debates con Jeannette Jara

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Radiografía electoral: Más del 70% de venezolanos habilitados para votar en Chile habría optado por candidato de derecha

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Gabinete de Kast generó más de 16 mil menciones en redes sociales: La mayoría fueron negativas

Hace 2 días
Seguel Alfredo

Pulso Ciudadano: Mayoría de jóvenes menores de 30 años tiene "sentimientos negativos" ante el gobierno de Kast

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

A la motosierra... un gabinete paralelo de oposición

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Pulso Ciudadano Survey Reveals Majority of Youth Under 30 Hold Negative Views on Kast Government

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

El doble estándar del asesor estrella de Kast, autor de “Parásitos”: dice “Estado hinchado”, pero figura en panel que evalúa directivos públicos

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano