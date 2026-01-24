Nadie supera el 50 % y el promedio de nota es 4,5: Evaluación al gabinete de Kast y sus ministros según Pulso Ciudadano

Panel Ciudadano UDD evalúa gabinete de Kast: ciudadanía le pone nota 4,5 al nuevo equipo ministerial y ninguno supera el 50 %

La más reciente medición nacional de Panel Ciudadano UDD, realizada entre el 22 y 23 de enero de 2026, evaluó la percepción ciudadana sobre el gabinete presentado por José Antonio Kast, arrojando una nota promedio de 4,5 en una escala de 1 a 7, equivalente al sistema de calificaciones escolares. El estudio se aplicó a 1.075 casos, con un margen de error de 3% y una tasa de respuesta del 90%.

Según el informe, la encuesta fue enviada a un panel nacional conformado por 1.200 personas, hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes en las 16 regiones del país, y levantada mediante WhatsApp y SMS. Panel Ciudadano detalla que la muestra fue ponderada por zona, género y edad, asegurando representatividad nacional y alineación con datos oficiales de Casen y Censo

En cuanto al nivel de conocimiento público, el estudio consultó si las personas “habían escuchado o leído sobre el gabinete presentado por José Antonio Kast”, antes de solicitar su evaluación general. Posteriormente, se midió la aprobación, desaprobación o desconocimiento de distintos ministros y ministras del nuevo gabinete, permitiendo observar diferencias relevantes en la valoración individual de las autoridades propuestas

Panel Ciudadano subraya que su fortaleza metodológica radica en el seguimiento longitudinal de panelistas, lo que permite identificar comportamientos diferenciados entre “votantes habituales” y “votantes obligados”, estos últimos incorporados al padrón tras la instauración del voto obligatorio. Esta distinción, señala el informe, resulta clave para interpretar tendencias políticas recientes y evaluar escenarios electorales futuros.

La encuesta establece que ninguno de los secretarios de Estado supera el 50% de aprobación ciudadana, proyección que corresponde a la primera evaluación pública del gabinete que asumirá el 11 de marzo, aplicada a 1.075 personas, y asigna al conjunto del equipo ministerial una nota promedio de 4,5, en una escala de 1 a 7.