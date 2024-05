Nadie tenía idea: El debate en torno al partido político del diputado Félix González

El debate en torno al partido político del diputado Félix González

En el capítulo de Estado Nacional, espacio conducido por Constanza Santa María y Matías del Río, cuyo panel estaba integrado por Jaime Bellolio (Udi), katherine Martorell (RN), Osvaldo Andrade y Constanza Schönhaut (CS), se generó un debate que no tuvo respuesta.

Danilo Herrera publicaba en X: – “¿El diputado @Felixecologista es oficialista? No, error de @jaimebellolio (UDI) y @katymartorell (RN). @ConySchon (FA) confunde el Ecologista Verde (disuelto) con @regverdes (FRVS), error también. – Diputado Félix González (IND) es de la bancada FA pero no es «oficialista». #ENacional”

El propio diputado respondió la publicación: “Así es @daniloherrerad , fui fundador del PEV que hoy no está legalizado. Apoye a Gabriel Boric (no iba a apoyar a Kast ), y soy leal al programa de gobierno, más que el propio gobierno en estos días (…) La AC que está latente es al Comandante en Jefe, no al presidente”.

Cabe recordar que en marzo del 2023, fue noticia que el Partido Ecologista Verde rompía relaciones con el gobierno mientras pedía la salida del exministro de Educación, Marco Antonio Ávila. “El Partido Ecologista Verde anunció que cortaba comunicaciones “a todo nivel” con el Gobierno, luego que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila protagonizara una discusión con la diputada Viviana Delgado”, informaba así Radio Biobío.

