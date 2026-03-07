Narcotraficantes, asesinos, pedófilos y criminales de lesa humanidad: Estiman en 12 mil los que serían excarcelados por la derecha

12 mil reclusos podrían salir de cárceles: Califican proyecto de ley de la derecha de «riesgo a la seguridad nacional»



Apenas 23 votos en el Senado bastaron para encender todas las alarmas . La aprobación en general del proyecto de cumplimiento alternativo de penas, que permite a reclusos mayores y enfermos terminales cumplir sus condenas en arresto domiciliario, fue calificada por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, como un «retroceso peligroso» para el sistema judicial.

Según el diagnóstico del Ministerio, la medida beneficiaría a cerca del 20% de la población penal, lo que se traduce en aproximadamente 12 mil personas que podrían abandonar los recintos penitenciarios. La alerta del Gobierno no solo se centra en las cifras, sino en la naturaleza de los delitos cometidos por los potenciales beneficiarios: crímenes de lesa humanidad, femicidios, homicidios calificados, violaciones y abusos sexuales contra menores de edad quedarían sujetos a un régimen de libertad vigilada.

El secretario de Estado no escatimó en críticas hacia los parlamentarios que respaldaron la iniciativa, asegurando que la ley «borra años de trabajo en seguridad pública» y vulnera los compromisos internacionales de Chile en materia de derechos de las víctimas. «Es impresentable para nuestra democracia que se pretenda justificar con razones humanitarias la excarcelación de victimarios de delitos atroces», sentenció Gajardo, quien además desmintió tajantemente cualquier acuerdo previo con el senador Rojo Edwards, negando que el Ministerio hubiera dado señales de respaldo a la propuesta.

La aprobación se logró por un solo voto de diferencia, evidenciando una profunda fractura en el Congreso respecto a los beneficios carcelarios y dejando en evidencia la fragilidad de la política de persecución penal impulsada por el Ejecutivo.

Cabe recordar que José Antonio Kast ganó en las elecciones presidenciales de diciembre en 14 de 19 cárceles con el 63% de los votos válidos. La participación fue del 65% entre habilitados. Los resultados muestran un apoyo abrumador a la ultraderecha en el sistema penitenciario, reflejando una tendencia nacional acentuada.

Reacciones críticas

El malestar traspasó las fronteras del Gabinete y se instaló con fuerza en diversos sectores políticos y de la ciudadanía.

Partido Socialista

El Partido Socialista de Chile expresa su profunda preocupación y rechazo ante la votación del Senado que abre la posibilidad de que condenados por graves violaciones a los derechos humanos cumplan sus penas en sus domicilios. Frente a esta decisión, reiteramos nuestro compromiso irrenunciable con la verdad, la memoria y la justicia para las víctimas de la dictadura.

Frente Amplio

«Delincuentes, empezó la fiesta». Con la aprobación de toda la derecha, esta ley de conmutación de penas podría liberar a más de 12.000 delincuentes, incluyendo violadores de DD.HH, pedófilos y criminales de alta peligrosidad. Así, la primera ley del «gobierno de emergencia» de José Antonio Kast podría ser sacar a la calle a miles de presos de alta peligrosidad inclusive parte del crimen organizado. ¿Esta es la prioridad de la derecha en Chile? No retrocedamos justicia, defendamos los DD.HH.

Partido Igualdad

Senador Daniel Núñez (PC)

«¡Aberrante! La Sala del Senado aprobó en general el proyecto que permite que peligrosos criminales salgan de la cárcel para cumplir las condenas en sus casas».

