“Negra de mierda”: Denuncian insultos racistas desde delegación presidencial de Milei a manifestantes

Denuncian insultos racistas desde comitiva de Milei durante visita a Lomas de Zamora

En el marco de una visita del presidente Javier Milei al municipio bonaerense de Lomas de Zamora, se registraron graves incidentes caracterizados por insultos racistas provenientes de su comitiva hacia vecinos autoconvocados. La gira, que contó con la polémica compañía del candidato José Luis Espert, buscaba desplegar una campaña en territorio provincial pero se vio empañada por la falta de organización en seguridad, que expuso al presidente y vecinos. Sin embargo, una situación inadvertida fueron los actos de violencia verbal desde la delegación presidencial a manifestantes, según reportó el medio Página 12.

Ver video (Dailymotion): “Raquel, vecina de Lomas de Zamora, relató en un programa radial: “Desde la camioneta donde iba el Presidente nos gritaban ‘negros de mierda”

Testimonios directos de las víctimas relatan los vejámenes sufridos. Raquel, una vecina presente en la Plaza Grigera, declaró a un medio radial: “Desde la camioneta donde iba el Presidente nos gritaban ‘negros de mierda’, como siempre lo hacen”. Agregó que a su madre la insultaron específicamente por su color de piel: “le decían ‘negra de mierda’”. El grupo afectado estaba integrado principalmente por madres de niños con discapacidad que se acercaron a protestar pacíficamente.

Según Página 12, la situación se vio agravada por una logística deficiente. La caravana presidencial fue anunciada con poca antelación, careció de coordinación con las autoridades locales y no contó con un operativo de seguridad adecuado, lo que generó desorden y permitió el contacto directo y conflictivo entre la comitiva y los manifestantes. Videos circulantes en redes sociales captaron además al propio Presidente intercambiando improperios con los presentes.

Analistas señalan que este no es un hecho aislado, sino la manifestación de un patrón discursivo basado en el odio y la superioridad estética que Milei y su espacio político han naturalizado públicamente., resalta Página 12. Este episodio lo sitúa nuevamente en el centro de la polémica por fomentar y normalizar la violencia política y el racismo desde la más alta investidura del país.