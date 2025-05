Nicolás Sepúlveda no podrá recibir premio en San Francisco porque EE.UU. le revocó visa «sin motivos»

"Me llegó un mail que dice que mi estatus de la Visa Waiver había cambiado a viaje no autorizado. Es decir, que no puedo entrar a Estados Unidos", reveló el periodista quien debía viajar este fin de semana a San Francisco para recibir el premio LASA Media Award.