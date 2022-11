No + AFP en picada contra Reforma de Pensiones de Marcel: Consolida capitalización individual y mantiene ahorro forzoso

Los diferentes sindicatos que hacen vida en el organismo No +AFP manifestaron su preocupación tras información que trascendió por diferentes medios de comunicación, como La Tercera y El Mercurio.

A través de un comunicado, el sindicato valoró de forma positiva que se cree una Pensión Garantizada Universal, de 250.000 pesos, no obstante, esperan que «sea verdaderamente universal, sin letra chica».

«Precisando eso sí, que resulta inaceptable que esta PGU se financie con cargo a impuestos, sin antes aumentar los impuestos a los más ricos, pues si se hace sobre impuestos generales, seguirá siendo el IVA el que más aporta, lo que implicaría que los pobres seguirán financiando el sistema (entiéndase pobres a la mayoría de las y los trabajadores que ganan alrededor del mínimo)», refiere el comunicado.

Cabe recordar que, hace un mes, la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió a la reforma previsional que el gobierno pretende impulsar una vez tramitada la reforma tributaria.

En conversación con la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, la secretaria de Estado sostuvo que el aumento en la recaudación se reflejaría en un incremento de la Pensión Garantizada Universal a $250.000 «sin letra chica».

En este sentido, destacaron que, tras una reunión con el equipo técnico de la subsecretaría de Previsión Social que dirige el Sr. Christian Larraín; se conoció la propuesta presentada en materia de Seguridad Social, no obstante; esta acción está lejos de avanzar en una verdadera política de carácter social.

«Una vez conocida más en profundidad los contenidos de la misma, dimos a conocer con mucha firmeza nuestra postura, señalando que ésta propuesta lejos de avanzar hacia la Seguridad Social, consolida y fortalece “la capitalización individual” en detrimento de la “solidaridad” en claro perjuicio de los y las trabajadoras y, también en perjuicio del erario nacional. No sería un sistema mixto como existe en el resto de los países, sino, un sistema mini mixto», recalcan.

Al respecto, hicieron referencia a que los altos costos de la vida, ha generado que lo ahorrado por las AFP se desmorone.

De igual forma, señalan que, 41 años después, se evidencia que este sistema «ha fracasado» por lo que «persistir en lo mismo es agudizar la crisis».

«Actualmente trabajadores y trabajadoras cotizamos a las AFP un 10% de nuestras remuneraciones. Acumulamos US$148.800 millones en el fondo de pensiones que representa el 56% del PIB, todo ese ahorro que hemos logrado acumular y que se desmorona por las caídas bursátiles ante la indiferencia de las autoridades, seguirá siendo administrado bajo la lógica de la capitalización individual, no tendremos la libertad de elegir entre distintos sistemas, solo podremos elegir quien lo administra, nada más. Después de 41 años el sistema de “ahorro forzoso” es el que ha fracasado, persistir en lo mismo es agudizar la crisis, pues no habrán razones en el corto plazo para seguir cotizando a un sistema que no garantiza la seguridad social», puntualizaron.

Eliminación de un «retiro programado”

En este sentido, rechazaron la decisión de eliminar un «retiro programado» por una «renta vitalicia», a las compañías de seguro, quienes son dueños de las misas AFP.

«Esta propuesta sigue en la lógica del negocio, es una transferencia directa de todos nuestros ahorros y es regresiva y discriminatoria contra las personas pobres, en especial contra las mujeres que fallecen antes, dejando todo el saldo a acumulado a las Cías de seguros. Es solidaridad de pobres a ricos, pues sigue la misma lógica actual del sistema. La mejor evidencia de la discriminación de este sistema es el ahorro previsional voluntario (APV) que entrega franquicias tributarias a quienes mayor capacidad de ahorro tienen. Lo increíble es que los ideólogos de esta propuesta claudicaron a la presión de las AFP y ahora hablan de “heredabilidad”, heredabilidad que solo se conseguirá mediante la compra de un seguro a las mismas compañías que administrarán el fondo de pensiones, cuyo monto de la prima la pagará el o la trabajadora de su ahorro disminuyendo el monto de su pensión (parte de la letra chica)», señaló el texto.

Instaron a la unidad nacional, debido a que esta propuesta, será presentada dentro de unas semanas.

«Esta propuesta que conoceremos la próxima semana. Debemos fortalecer la UNIDAD en estos complejos momentos en que la derecha se fortalece y arremete consolidando el modelo de despojos», concluyen.