Condena a ex piloto de la FACH por tráfico de personas contradice las acusaciones de la derecha que culpó a Michelle Bachelet.

Un fallo del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ha puesto un punto final a años de especulaciones sobre la masiva llegada de ciudadanos haitianos al país. La sentencia condena a un ex piloto de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) por liderar una red de tráfico de migrantes, una revelación que contradice la narrativa política que por años responsabilizó directamente a la expresidenta Michelle Bachelet.

La investigación, iniciada en 2016 tras una denuncia de la PDI, desarticuló el sistema en el cual los traficantes, liderados por el expiloto Héctor Gacitúa, cobraban por el ingreso ilegal de personas haitianas. El método consistía en utilizar vuelos chárter para hacer pasar a los migrantes como turistas, quienes también recibían instrucciones detalladas sobre qué decir en el control migratorio, además de sobres amarillos con dinero y reservas de hotel falsas para simular que tenían fondos económicos y un plan de viaje legítimo.

Este hallazgo judicial contrasta con el discurso político que se instaló en el país durante el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018), período en que se intensificó el flujo migratorio haitiano. En ese contexto, figuras presidenciales como José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y Franco Parisi se refirieron a los vuelos chárter, insinuando o afirmando que se trataba de una operación dirigida por el gobierno.

Refiriéndose a la situación, Franco Parisi había señalado que: «la señora Bachelet nos llenó de haitianos, pero entraron de forma ilegal a Chile», sugiriendo una entrada coordinada con las mismas carpetas y las mismas mentiras, según el abanderado por el Partido de La Gente.

Por otro lado, el aspirante del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, afirmó que la exmandataria sabía todo, siendo la principal organizadora de la gestión, y que: “Bachelet es responsable por las acciones de cada uno, no solamente de los haitianos decentes, sino que también de los indecentes que han entrado sin control”, sentenció.

Por su parte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aseguró públicamente que: “Hemos empezado a recibir muchas alertas de que están llegando muchos aviones con muchos haitianos”, avaluandolos en 150 millones de pesos, cuestionando al poder capaz de pagar y autorizar tales operaciones.

Pero quién ha sido más tajante en culpabilizar a la ex mandataria del PS fue el presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, señalando que “esta pesadilla” comenzó durante su mandato: “Fue durante su gobierno en que comenzó el deterioro y debilitamiento del sentido de autoridad, la destrucción de la certidumbre jurídica y la proliferación de la inmigración ilegal”, sostuvo, asegurando que aquel movimiento migratorio no fue un accidente sino una estrategia.

Los «vuelos chárter» se convirtieron en un símbolo de esta migración, ya que muchos haitianos llegaron al país de esta forma, pero el fallo judicial expone la existencia de una operación criminal detrás de este fenómeno. La sentencia explica cómo esta red operaba por fines de lucro, explotando las fallas en el sistema para burlar los controles migratorios, y esclarece que la responsabilidad de estos vuelos no recae en una política gubernamental, sino en una operación ilegal.