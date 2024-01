No es guerra, es genocidio: Más de 23 mil palestinos muertos, incluye más de 8 mil niños asesinados.

No es guerra, es genocidio

“No hay ejército en el mundo que actúe de forma más moral que el ejército de Israel”, Benjamín Netanyahu, Primer Ministro israelí. ¿No hay?…



23 mil asesinados en 94 días.

Más de 2 millones de desplazados.

Gaza bajo asedio de agua y alimentos.

23 mil asesinados en 94 días.

Más de 2 millones de desplazados.

Gaza bajo asedio de agua y alimentos.

Ataque a ambulancias, colegios,…

Los muertos en Gaza palestina por ataques israelíes desde el ataque de Hamás el 7 de octubre, superaron este lunes los 23 mil, mientras que el Ministerio de Sanidad de la Franja, registró 249 fallecidos y más de 500 heridos durante el último día.

“La ocupación israelí cometió 17 masacres contra familias en la Franja de Gaza, lo que ha causado 249 muertos y 510 heridos durante las últimas 24 horas”, declaró un vocero de sanidad, que afirmó que el total de víctimas desde el comienzo de la ofensiva israelí el 7 de octubre “ascendió a 23 mil 84 muertos y 58 mil 926 heridos”.

Situación crítica de la niñez palestina

“Más de un millón de niños y niñas están sufriendo la catastrófica situación que está atravesando Oriente. Los casos de diarrea infantil han aumentado un 50% en solo una semana”, informaba Unesco este 3 de enero.

A la fecha, también se informaba: “La rápida escalada del conflicto en el Estado de Palestina e Israel ha provocado importantes pérdidas de vidas humanas. Cada día mueren o resultan heridos más de 400 niños en la Franja de Gaza; desde el comienzo de las hostilidades han muerto más de 8.000 niños. Otros 83 niños habrían muerto en Cisjordania como consecuencia del aumento de la violencia”.

Todos los niños menores de cinco años de la Franja de Gaza -335.000- corren un alto riesgo de desnutrición grave y muerte evitable. El Secretario General de la ONU ya ha advertido del alto riesgo de hambruna.

La población de la Franja de Gaza sólo tiene acceso a entre 1 y 3 litros de agua al día, lo que hace temer deshidratación, insuficiencia renal y otras consecuencias críticas para la salud pública, de acuerdo a lo difundido por Unesco.

“Las mujeres, especialmente las embarazadas o lactantes, junto con los niños, se enfrentan a mayores riesgos debido a la falta de agua y saneamiento adecuados. Los menores de cinco años son más susceptibles de contraer enfermedades transmitidas por el agua debido a la contaminación de esta y a una higiene inadecuada”, se alerta.

Una catástrofe de salud pública

“La OMS ha informado de que en toda la Franja de Gaza sólo 8 de los 36 hospitales siguen funcionando parcialmente, y sólo 18 de los 72 centros de atención primaria siguen operativos. Las lluvias han seguido provocando inundaciones en toda la Franja de Gaza. Con una amplia prevalencia de la defecación al aire libre, existe un alto riesgo de brotes de enfermedades, incluida la diarrea acuosa”, se comunicaba a inicios de enero 2024.

El funcionamiento de los centros sanitarios y las ambulancias se ve gravemente afectado por la grave escasez de combustible, así como por el agotamiento de medicamentos y suministros médicos. Las graves deficiencias en el acceso a los servicios de salud siguen afectando especialmente a las mujeres y las niñas, sobre todo en lo que respecta a la atención materna y neonatal, así como a la salud reproductiva.

Con el aumento de la inseguridad alimentaria, las mujeres y los niños, especialmente las mujeres embarazadas y lactantes, corren el riesgo de sufrir desnutrición o malnutrición. Los casos de diarrea infantil han aumentado un 50% en solo una semana, y el 90% de los niños menores de dos años se encuentran ahora en situación de «pobreza alimentaria grave«. Hay 130 bebés prematuros que dependen de incubadoras y necesitan electricidad para mantenerse con vida, de los cuales el 61% están en el Norte.

Hay 625.000 niños en la Franja de Gaza que siguen sin recibir educación. Hasta el 6 de noviembre, al menos 278 escuelas habían sufrido daños, lo que representa casi el 60% de todos los edificios escolares de la Franja de Gaza (una escuela totalmente dañada, 66 con daños graves, 137 con daños moderados y 71 escuelas con daños menores).

La mayoría de los niños han sido desplazados, han sido testigos de momentos traumáticos y no tienen zonas seguras para jugar. Los niños con discapacidades son más vulnerables, ya que muchos tienen necesidades especializadas, como dispositivos de asistencia.

“En todas las guerras, son los niños los que sufren primero y los que más acaban sufriendo, por eso, desde UNICEF hacemos un doble llamamiento. Pedimos un alto el fuego inmediato y que se mantenga el acceso humanitario para poder prestar a los afectados la asistencia que tanto necesitan y pedimos también que se libere a todos los rehenes”, se comunicó.

Por su parte, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), confirmó los “intensos ataques israelíes en la gobernación de Deir Al Balah, en el centro de Gaza, y las ciudades sureñas de Khan Younis y Rafah”.

OCHA precisó que el domingo por la tarde las fuerzas israelíes “atacaron objetivos en la ciudad de Gaza, como los campamentos de refugiados de Jabaliya , Tal Az Za’atar y Beit Lahiya”, causando “un gran número de muertes” en la zona de Al Fallouja del campamento de Jabaliya.

También Cisjordania

En Cisjordania ya son al menos 333 los asesinados por el ejército israelí o los colonos sionistas, doce de ellos desde el 1 de enero.

El incremento de la colonización del territorio palestino en Cisjordania en las últimas semanas, que ya se venía dando en los últimos años, no augura tranquilidad en las tierras ocupadas. Este domingo la ONG Peace Now alertaba de que los colonos israelíes están incrementado el control del espacio en la conocida como área C, que ocupa el 60% de Cisjordania y que es administrada completamente por Israel. “Al cabo de tres meses de guerra en Gaza, somos testigos de un aumento sin precedentes de las actividades de asentamiento, incluida la instalación de nuevos campamentos colonos, carreteras, vallas y barricadas”, denuncia la organización.

En concreto, la ONG habla de nueve campamentos de colonos nuevos, con 18 caminos pavimentados ilegales, “muchos de ellos en tierras privadas palestinas”, actividades que se han visto favorecidas por “el permisivo entrono militar y político”, lo que supone una “apropiación de tierras casi sin control”, denuncian desde Peace Now.

*****************

Nota al margen: Existen numerosas imágenes sensibles para las audiencias sobre las masacres cometidas por Israel a Palestina.

Video: Periodista palestino muestra la magnitud de la destrucción en la Franja de Gaza tras más de 95 días de ataques terroristas israelíes.

Video: Periodista palestino muestra la magnitud de la destrucción en la Franja de Gaza tras más de 95 días de ataques terroristas israelíes.

