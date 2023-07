«No es recomendable»: Ministro Ávila pide al Colegio de Profesores «seguir avanzando sin perder clases»

El ministro de Educación (Mineduc), Marco Antonio Ávila, lamentó el paro nacional anunciado por el Colegio de Profesores, anunciado para este miércoles 26 de julio como una medida de presión al Gobierno para exigir que sean escuchadas una serie de demandas.

“Probablemente hay una insatisfacción con la respuesta que hemos dado, respecto de una demanda que nos parece justa”, dijo el secretario de Estado con relación a la decisión del gremio para no dar clases durante el día.

En declaraciones ofrecidas a Cooperativa, añadió que “hoy no tenemos las respuestas que el Colegio de Profesores está esperando; vamos a avanzar en ese compromiso”, ya que algunas exigencias requieren cambios normativos y otras son complejas y están sujetas al Presupuesto 2024.

“Hemos tenido un diálogo permanente, con la instalación de una mesa de trabajo (…) hemos avanzado en varios puntos: el proyecto que ingresamos sobre el fin a la doble evaluación; cuando se nos señalan situaciones asociadas al agobio, es discutible qué significa, (pero) hemos podido entender la necesidad de avanzar en una priorización curricular”, explicó Ávila.

El titular del Mineduc subrayó que “al 31 de julio vamos a haber pagado probablemente casi el doble que a la misma fecha del año anterior, y casi el triple de años anteriores (…) Nos colocan una presión; (ya que) hoy estamos reparando un atraso, porque durante casi cuatro años no se pagaron”.

Con relación a la violencia escolar, uno de los reclamos del gremio, señaló que “hemos invitado al Colegio a dialogar en una mesa más específica que trabajamos con las asociaciones de municipios y grandes sostenedores (…) No han podido presentarse, pero siempre lo hemos invitado (…) prefiero interpretar que no han podido (en vez de que no han querido)”.

Por otra parte, Ávila adelantó que le manifestó al presidente del Magisterio, Carlos Díaz, que “no es recomendable en un escenario postpandemia, donde tenemos que recuperar brechas de aprendizaje”, ya que los afectados son los niños y aseguró que “podemos seguir avanzando sin perder clases”.

“Las puertas del ministerio siempre van a estar abiertas para allanarnos a soluciones, a lo mejor más graduales, porque tenemos restricciones asociadas a nuestro presupuesto y a una realidad que es mundial”, sentenció.

