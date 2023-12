«No hay secuestro»: Defensa de Luis Castillo solicitará revertir prisión preventiva

El abogado de Luis Castillo, Raúl Palma, informó que buscará revertir la medida cautelar de prisión preventiva que fue decretada contra su cliente el pasado sábado por el Juzgado de Garantía de Copiapó por un supuesto secuestro extorsivo.

Castillo es uno de los presos del estallido que fue indultado por el Presidente Gabriel Boric, y resultó detenido la semana pasada por Carabineros en el marco de un confuso incidente cuando se movilizaba en un auto robado con tres mujeres (dos de ellas menores de edad) y el conductor original del vehículo metido en el maletero.

Tras ello, fue formalizado junto a las otras tres ocupantes del auto: él y la adulta quedaron en prisión preventiva y las dos menores en arresto domiciliario.

El jurista declaró a SoyCopiapó que recurrirá a la Corte de Apelaciones, ya que «en la vida hay que ser coherente: dije que de acuerdo a los antecedentes que existen no hay un secuestro; existen otros elementos».

«El tribunal fue bien claro que el robo con violencia no existía y estableció que podría existir una suerte de hurto frustrado. Por lo tanto, no acogió todas las tesis de la Fiscalía. Efectivamente acogió el argumento del secuestro extorsivo, del cual nosotros entendemos de acuerdo a los antecedentes, en dicha figura típica del código penal no se configura», planteó.

El abogado indicó que la de decisión del Tribunal de Garantía «es una decisión preliminar».

«Lo que ha dicho el Tribunal es muy importante e insta a la Fiscalía a seguir investigando, porque entiende que faltan antecedentes para poder concluir lo que se ha decidido y también insta a las defensas a que aportamos más antecedentes a nuestras tesis», agregó.

¿No hubo secuestro?

Cabe recordar que en declaraciones a la prensa nacional, la hija de Luis Castillo aseguró que «nunca hubo secuestro», y que todo sería una historia inventada por un sujeto para mentirle a su pareja, quien es la dueña del vehículo «robado».

Indicó que hay registros en video (subidos a Instagram) del grupo, incluyendo a la supuesta víctima del secuestro, compartiendo un «carrete» durante toda la noche.

«La persona que supuestamente fue secuestrada estaba carreteando con ellos desde anoche, hay videos donde él sale sentado junto a las otras personas que iban con él (con Castillo)», afirmó la joven.

Luego, contó: «Escuchamos de su boca decir que él estaba haciendo este secuestro para que la pareja no lo retara, o no le fuera a hacer algo. Que él había hecho el secuestro por eso».

«Nunca hubo un secuestro, incluso se ve en el video que él iba sentado, no está amedrentado, no salió amarrado ni le quitaron el celular, él mismo llamó a Carabineros para informar eso», agregó la hija de Luis Castillo.

Según la joven, el sujeto no habría querido pagar, «y les dijo que los iba a acusar».

Sigue leyendo: