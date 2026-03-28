“No Kings”: Robert de Niro señaló que Donald Trump “es el presidente más peligroso que jamás haya visto”

Más de 3.300 movilizaciones marcan la jornada más masiva del movimiento ‘No Kings’ contra Trump

Este sábado, el mundo es testigo de la tercera y más grande ola de protestas del movimiento ‘No Kings’ en Estados Unidos, con concentraciones previstas en los 50 estados y una participación que los organizadores estiman superará largamente los 7 millones de personas.

La coalición de más de 400 organizaciones, ha logrado desplegar más de 3.300 eventos simultáneos, consolidando lo que se perfila como la mayor movilización ciudadana contra las políticas de Donald Trump.

Las marchas, que también se extienden a otros países, canalizan el rechazo al “autoritarismo” percibido en las políticas migratorias de la administración Trump y la reciente guerra en Irán. El detonante principal ha sido la indignación por los operativos de ICE y la Patrulla Fronteriza, que en enero causaron la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota, escenario de la concentración central de esta jornada.

Robert de Niro en picada contra Trump

En un momento cumbre de la manifestación en Minnesota, el reconocido actor Robert De Niro se dirigió a la multitud con un mensaje contundente. “Donald Trump debe ser destituido de su cargo por ser el presidente más peligroso que jamás haya visto. Hay que detenerlo ahora mismo”, sentenció el artista, en declaraciones captadas en un video que ya circula en redes sociales.

La intervención de De Niro, quien ha sido un crítico frontal del mandatario, inyectó una nueva carga de urgencia a las consignas de los manifestantes.

Ver intervención de Robert de Niro (Difunsión David Vargas)

Robert De Niro, durante la protesta "No Kings":



“Donald Trump, debe ser destituido de su cargo por ser el presidente más peligroso que jamás haya visto. Hay que detenerlo ahora mismo”

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Las protestas de este sábado no solo buscan visibilizar el rechazo a las políticas bélicas, sino que representan un punto de inflexión en la organización ciudadana.