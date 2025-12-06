“No los voy a expulsar, los vamos a invitar a salir”: Kast y sus tres volteretas  sobre situación irregular de migrantes

El uso de la migración en campaña electoral de Kast: Volteretas y campaña de desinformación

La recta final de la campaña presidencial chilena se encuentra dominada por un tema de alta sensibilidad: la migración irregular. El candidato opositor José Antonio Kast, quien ha basado gran parte de su propuesta en una línea “dura” sobre el tema y que ha sido calificada de populista, se ha visto envuelto en una controversia por un aparente giro en su discurso.

Durante el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) el miércoles 3 de diciembre, Kast suavizó su promesa de expulsión masiva, afirmando: «No los voy a echar, los vamos a invitar (a que se vayan)». Además, propuso que los empleadores de personas en situación irregular podrían costear los pasajes de regreso, una idea cuya viabilidad ha sido inmediatamente cuestionada.

La reacción desde la candidata Jeannette Jara (Unidad por Chile) no se hizo esperar. Fustigó al líder republicano, señalando que en su discurso «hay una cierta improvisación en un tema que es demasiado serio». Jara fue más allá en sus críticas este viernes 5, aprovechando un punto de prensa para recalcar: «Es bueno que Kast, después de todo este tiempo que le estuvo diciendo a la gente que iba a expulsar a todos, haya admitido que en realidad no puede hacerlo». La candidata oficialista presentó como alternativa un «empadronamiento obligatorio» para ordenar la situación migratoria, con expulsiones focalizadas en quienes tengan antecedentes penales.

Este cambio de tono de Kast no pasó desapercibido en las redes sociales, donde usuarios como Manuel Lobos G. (@mlobosg) lo acusaron de manipulación, enumerando en una publicación del 4 de diciembre lo que describió como las múltiples versiones del plan migratorio republicano: «Las versiones de Kast sobre MIGRANTES. Se van / Los invito a irse / Se van pero vuelven… Manipulador profesional».

MANIPULADOR PROFESIONAL#YoVotoJARA pic.twitter.com/X4ahklsYSj — Manuel Lobos G🌱🇨🇱 (@mlobosg) December 4, 2025

Mientras el debate político se caldea, una voz desde la Iglesia Católica llamó a la mesura. El Arzobispo de Concepción, Mons. Sergio Pérez de Arce, publicó una carta advirtiendo que reducir la política migratoria al binomio «te vas ahora, voluntariamente, o te echaremos con lo puesto» es una postura que «no es humano, no es racional, no es evangélico». El prelado recordó que muchos migrantes «llevan años en Chile, trabajan y aportan al país» y que abandonarlo no es una opción segura, instando a los candidatos a presentar propuestas «más humanas y responsables».

Campaña de desinformación y manipulación de operadores por Kast

Este clima electoral se ve exacerbado por una intensa campaña de desinformación, según publicación de ElCiudadano.com. En un reporte del 29 de noviembre, se detalla cómo cuentas afines a la ultraderecha han viralizado fotografías antiguas, videos manipulados y testimonios falsos para inflar artificialmente la sensación de una crisis migratoria desbordada, que incluye hasta el propio candidato presidencial, José Antonio Kast.

Por ejemplo, el usuario @RobertoMerken denunció que Kast «usó una foto del 2021 —perteneciente a otra realidad y a otro país— para ilustrar la situación actual en la frontera». La propia administración de X ha etiquetado algunos de estos contenidos como falsos, confirmando que corresponden a imágenes de México o a años anteriores.

Paralelamente, se reporta un aumento de la tensión en la frontera norte. Medios como CNN Chile y El Universo de Ecuador informan que decenas de migrantes se han congregado en Chacalluta buscando salir del país, mientras que Perú decretó estado de emergencia en Tacna ante una «eventual llegada de decenas de migrantes» que huirían de un posible triunfo de Kast. La académica Ximena Póo, de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, advirtió a la Radio y Diario Universidad de Chile que se están construyendo «climas afiebrados» que reactivan el racismo y la xenofobia, y que promesas de expulsiones masivas son inviables y podrían contravenir tratados internacionales.

