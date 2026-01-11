“No queremos ser estadounidenses ni daneses, queremos ser groenlandeses”: Declaración de líderes políticos de Groenlandia

Todas las representaciones políticas de Groenlandia rechazan unánimemente la sugerencia de anexión por EE.UU. hecha por Trump. Afirman: "Queremos ser groenlandeses" y que su futuro debe decidirlo solo su pueblo, sin intromisión extranjera, basándose en la ley internacional y su Estatuto de Autonomía.

“No queremos ser estadounidenses ni daneses, queremos ser groenlandeses”: Declaración de líderes políticos de Groenlandia
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Groenlandia unida contra las amenazas de  Trump: «No queremos ser estadounidenses ni daneses, queremos ser groenlandeses»

Imágenes: Manifestaciones en Groenlandia. Fotografías: Agencia EFE

En un comunicado conjunto emitido la noche del viernes 9 de enero de 2026, todas las representaciones políticas del Parlamento de Groenlandia (Inatsisartut) respondieron con una voz unificada a las recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió el uso de la fuerza para anexionar el territorio autónomo danés. Los líderes políticos groenlandeses fueron categóricos al afirmar: «No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses». Esta declaración surge como un rechazo directo a cualquier injerencia externa y reafirma su identidad nacional.

El documento, que incluye tanto a las cuatro fuerzas de gobierno como al principal partido de la oposición, establece de manera inequívoca los principios que deben regir el futuro del territorio. «El futuro de Groenlandia debe ser decidido por los groenlandeses», zanja el comunicado. Además, subraya que este proceso debe desarrollarse «en diálogo con su gente y en base a las leyes internacionales y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello». La declaración enfatiza la necesidad de que esta decisión se tome sin presiones y denuncia la intromisión de otras naciones.

Finalmente, el texto conjunto expresa un claro malestar hacia las actitudes foráneas, particularmente las provenientes de Estados Unidos. Los partidos groenlandeses hicieron un llamado para que cese el «desprecio» de Estados Unidos por esta isla ártica, reafirmando su derecho a la autodeterminación. La declaración constituye un posicionamiento histórico y unificado de toda la clase política groenlandesa, desde fuerzas pro-autonomía hasta las independentistas, en defensa de su soberanía y contra cualquier intento de anexión.

Ver reporte de France 24 sobre el comunicado desde Groenlandia

