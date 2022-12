No representa a la ciudadanía: Ex convencionales critican el acuerdo constitucional entre los partidos políticos

Un Consejo Constitucional compuesto por 50 personas elegidas por votación popular, una Comisión de Expertos de 24 personas designadas por el Congreso, y un Comité Técnico de Admisibilidad integrado por 14 juristas propuestos por la Cámara y elegidos por el Senado, son parte de los acuerdos alcanzados ayer por los partidos políticos en el ex Congreso Nacional para dar curso un nuevo proceso constituyente.

Controversia han generado los órganos del nuevo proceso y también las 12 bases constitucionales que incluye también el pacto entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso, a excepción del Partido Republicano, Partido de la Gente y Partido Humanista.

Al respecto, ex representantes independientes y de fuerzas transformadoras de la extinta Convención Constitucional (CC), en conversación con El Ciudadano criticaron el denominado «Acuerdo por Chile».

César Uribe

Sobre el acuerdo alcanzado por las fuerzas políticas del Congreso que abren este nuevo proceso constitucional, el ex convencional César Uribe, señaló que «en lo personal siento que es deficiente, no va en la línea de lo que se requería, se está generando un proceso muy aislado, poco participativo, muy lejano de la gente y principalmente lo que se requiere es lo contrario. Y con esto no digo que tenga que ser la misma fórmula utilizada en la Convención Constitucional, por supuesto que no, yo creo que dentro de la Convención de la cual fuimos parte también faltaron herramientas de participación, faltaron mecanismos concretos de hacer partícipe de la discusión constitucional a las personas comunes y corrientes. Hoy día esta propuesta es aún peor. Se redacta principalmente el acuerdo entre las fuerzas políticas«, acotó.

En relación a las bases constitucionales, el ex representante del distrito 19 señaló que «en estas normas bases, que van a ser las que van a de alguna manera a encuadrar la nueva propuesta constitucional, va a seguir trabajando una comisión de expertos, que uno duda de su objetividad, porque van a ser elegidas por las mismas fuerzas políticas, las mismas que eligen al Fiscal Nacional que luego no investiga los casos de corrupción en la política, por lo tanto, hoy día se corre el mismo riesgo respecto a esa comisión de expertos sobre el real trabajo, el real funcionamiento, y los reales objetivos que van a definir la comisión designada. Por lo demás, yo creo que es algo bien ajeno a lo que la gente quiere, así que espero que la discusión en el Congreso pueda mejorarse. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo para generar una nueva propuesta, pero no tiene que olvidarse de elementos claves: la democracia, la participación, y eso significa tratar más que de separarse y aislarse de la gente, de acercarla mucho más a toda esta discusión, aunque se demore más, eso es lo que se requiere y lo que se necesita, lo que necesita el pueblo de Chile«, sentenció el arquitecto y político independiente.

Alejandra Pérez

Por su parte, la ex integrante de la Coordinadora Plurinacional y Popular y hoy militante de Transformar Chile, Alejandra Pérez, dijo que «está claro que el país está en crisis, que una de las causas es la forma en que se gobierna y se organiza el poder, para cambiar esto, exigimos y votamos por un cambio constitucional a través de un órgano democrático. Lo que están haciendo en el Congreso es continuar capturando las decisiones entre los mismos de siempre, que son quienes además de haber participado de la Convención, salieron a criticar o a quitarle fuerza a la propuesta constituyente, y así los poderosos lograron de nuevo su fórmula anti democrática que lo que busca es que nada cambie y seguir con la Constitución del 80. Siento que lo que se va a hacer es un maquillaje y también creo que sienten que si se aprueba esta nueva propuesta la gente va a volver a creer en el Congreso y por ese lado creo que están equivocados y que las medidas que se están tomando no son las adecuadas«, explicó la activista y ex convencional por el distrito 9.

Camila Zárate

Asimismo, Camila Zárate, ex convencional por el distrito 7, manifestó «quisiera como ex constituyente independiente del movimiento social expresar mi total repudio al acuerdo arrimado ayer por los partidos políticos, estas negociaciones se han realizado a espaldas de la ciudadanía, se han realizado con una representación que no se les ha dado a las cúpulas de los partidos políticos y a su vez también se ha dado desde la idea de mantener en la esencia la Constitución actual. Esto se va a lograr de distintas maneras; primero, con una composición de 50 miembros que se va a parecer mucho al Senado y que va a dejar fuera de representación a amplias mayorías del país, en segundo lugar, con estos árbitros que lo que van a hacer es estar viendo en todo momento que se cumpla las 12 bases institucionales establecidas de manera ilegítima por los mismos partidos políticos, estas 12 bases no han sido discutidas, no significan ningún tipo de texto democrático en el que exista algún tipo de participación, solamente es un acuerdo de cocina que establece cuál es el contenido estructural de esta nueva Constitución, y a su vez también, ya establecieron un órgano que son árbitros que están viendo y velando en todo momento que los Consejeros que se van a elegir no se salgan de esas 12 bases. También, vemos con mucho repudio la designación de estos expertos por parte del Congreso, el cual es un organismo totalmente deslegitimado por la ciudadanía, no sabemos quiénes van a ser esos expertos, no sabemos a qué van a responder, y por supuesto también, se alejan completamente de un órgano que debiera ser, a lo menos, cien por ciento electo«.

«Y finalmente, y creo que esto es importante decirlo, hasta ahora no se ha tomado ningún tipo de medida para hacer frente a la desinformación que se vivió en el pasado plebiscito, y por lo mismo, en estos momentos, estamos viviendo un proceso de total distorsión de la democracia en nuestro país«, finalizó la egresada de derecho de la U. de Chile y defensora animalista y medioambiental.

