«No se ponga a llorar»: Video revela repugnante abuso sexual del alcalde de Laja a una funcionaria municipal

Este martes, Biobío reveló un video de casi cuatro minutos que había sido mantenido en reserva durante más de dos años por la Policía de Investigaciones y que muestra al alcalde de Laja, Roberto Quintana, abusando sexualmente de una funcionaria municipal.

El registro fue captado el 5 de agosto de 2021 mientras la trabajadora se encontraba sola en su oficina y muestra al edil besándola en la cara de forma reiterada a pesar de que ella le pide que se detenga. Además, se ve que Quintana la abraza en cinco ocasiones y le agarra el rostro para besarla en la boca, a lo que la mujer se resiste.

Según denunció la víctima, el alcalde también le habría realizado tocaciones indebidas mientras le lanzaba frases como «está caliente guachita» y le impedía salir del lugar.

«Él me abraza, lo que fue desmedido porque no correspondía. Y fue por mucho tiempo. Le digo “ya, ya, gracias”, y se queda al lado mío, muy cerca de mí y en un espacio donde no me podía ir, ya que me tapaba el único espacio para salir«, señaló la víctima.

«Seguía acercándose para besarme. En una oportunidad coloca su mano en mi cara y se acerca para besarme (…). En ese momento pensaba ‘él es mi jefe, es el alcalde’ y si le pegaba, quizás cuáles serían las consecuencias en mi trabajo», agregó.

Cabe recalcar que la audiencia contra el jefe comunal estaba programada para marzo de 2022. Sin embargo, distintas razones han obligado a postergarla y a la fecha no existe fecha para realizar dicha instancia.