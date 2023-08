“No veo qué más pueda conceder el gobierno”: Diputada Hertz asegura que la derecha ya no tiene excusa para dialogar

La derecha ya no tiene excusas para sentarse a dialogar con el Gobierno sobre las propuestas presentadas en beneficio de la población, aseguró la diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, al referirse, por ejemplo, a la reforma previsional y el pacto fiscal.

“A estas alturas, la derecha no tiene excusa, pero están formulando ya condiciones para que se hagan mayores concesiones”, dijo Hertz con relación a la renuncia de Giorgio Jackson al Ministerio de Desarrollo Social.

Durante su participación en el programa Semana Política de T13 En Vivo, la vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados destacó que “el gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario por dialogar, porque sabe que las propuestas que está haciendo tienen que ver con las mayorías nacionales, con las necesidades de la ciudadanía”.

“No es un punto para el Ejecutivo, no es un cálculo electoral, son propuestas que tienen que ver con el término de los abusos para la mayoría nacional”, agregó al mencionar que sobre el pacto fiscal “ya desaparecieron los impuestos al patrimonio y a la retención de utilidades, por lo tanto, no hay una reforma al sistema tributario, en tanto los controles de fiscalización y la elusión tributaria todos sabemos que afectan a los sectores medios… porque las grandes empresas tienen asesorías tan sofisticadas para eludir impuesto que establecer los controles que se están haciendo no sirve de nada”.

Por otra parte, respecto a la reforma previsional, “no veo qué más pueda conceder el gobierno para que efectivamente tengamos una reforma y un sistema de seguridad social, no un sistema de capitalización de un grupo de empresas como es el sistema de AFP ahora”, subrayó Hertz.

Finalmente, la parlamentaria se pronunció sobre la petición de la Unión Demócrata Independiente (UDI) de que el 6% sea dirigido a cotización individual, a lo que enfatizó que “es una barbaridad, es seguir entregándole plata fresca a todos nosotros a un grupo empresarial para que inviertan en sus propias empresas o empresas relacionadas… es un escándalo”.

Sigue leyendo…