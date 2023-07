Nueva derrota para Pancho Orrego: Le bajaron su candidatura a presidente de Renovación Nacional

Este jueves se ingresaron las listas de candidatos que competirán para presidir Renovación Nacional a partir de las elecciones internas del próximo 19 de agosto. A pesar de que el reconocido panelista del programa Sin Filtros, Francisco Orrego, había anunciado con bombos y platillos su candidatura, finalmente fue reemplazado por la senadora María José Gatica, quien presidirá la lista del sector más conservador de la colectividad.

«La decisión está tomada», señalaba Orrego hace apenas dos semanas en una entrevista exclusiva al diario La Segunda. Allí señalaba que la lista la completarían la pinochetista Camila Flores y el exministro Carlos Larraín, quien ha sido su mentor desde que comenzó en la política en la época del movimiento estudiantil.

«Hay una mezcla de experiencia en la construcción de RN por 30 años y las nuevas generaciones. Todo esto enfocado a renovar los rostros. Somos una especie de Patrulla Juvenil 2.0, renovación pero respetando la tradición. Pretendemos representar el ADN de Renovación, que es un partido de derecha», comentaba Orrego.

Sin embargo, el día de inscribir las candidaturas llegó y el nombre de Francisco Orrego no figuraba en la cabecera de ninguna de las listas que competirán en los comicios internos del 19 de agosto. Tampoco se encontraba en la primera vicepresidencia ni en ninguna de las vicepresidencias adjuntas. Pero allí, casi al final de la lista, apareció su nombre: finalmente se le designó como candidato a secretario general.

Si bien no están claras las razones por las cuales Orrego debió bajar su candidatura a la presidencia del partido, es probable que haya sido una decisión externa: el vocero de Con mi plata NO ya ha denunciado que no es querido al interior de la colectividad y en el pasado le bajaron dos candidaturas, una a convencional constituyente y otra a diputado. Según él mismo ha señalado, en Renovación Nacional aún pesan mucho los apellidos, y el suyo no tiene historia ligada a la tienda.

Finalmente, la senadora María José Gatica será quien encabezará la lista del sector más conservador de Renovación Nacional. Carlos Larraín irá de candidato a primer vicepresidente, y las vicepresidencias serán repartidas entre Camila Flores, Lucrecia Mena y Paula Hijerras.

Quien también compite con ventaja para suceder a Francisco Chahuán es la senadora Paulina Núñez, cuya lista incluye a Germán Codina y Mario Desbordes. Como tercera opción, el senador Rodrigo Galilea lidera la lista de continuidad junto a Ximena Ossandón y José García Ruminot.

Las elecciones están fijadas para el próximo 19 de agosto.